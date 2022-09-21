النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخماد حريق سيارات جدة.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات

"المدني": لم يتسبب بأضرار ولم ينتج عنه أي إصابات وخسائر

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"سبق" أن الأدلة الجنائية بشرطة جدة بدأت في رفع البصمات بمشاركة الدفاع المدني في أعمال التحقيق الناجم عن اندلاع حريق في ثلاث سيارات بكيلو ١٤ جنوب شرق محافظة جدة بهدف الوصول إلى المتسبب.

وأكد "سرحان" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخماد حريق السيارات التي كانت متوقفة بجوار بناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: الحريق لم يتسبب بأضرار في البناية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

فيما باشرت الجهة المختصة بالدفاع المدني بمشاركة ميدانية من قبل الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة أعمال التحقيق، وما زالت قائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إخماد حريق سيارات جدة.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات
سبق

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"سبق" أن الأدلة الجنائية بشرطة جدة بدأت في رفع البصمات بمشاركة الدفاع المدني في أعمال التحقيق الناجم عن اندلاع حريق في ثلاث سيارات بكيلو ١٤ جنوب شرق محافظة جدة بهدف الوصول إلى المتسبب.

وأكد "سرحان" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخماد حريق السيارات التي كانت متوقفة بجوار بناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: الحريق لم يتسبب بأضرار في البناية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

فيما باشرت الجهة المختصة بالدفاع المدني بمشاركة ميدانية من قبل الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة أعمال التحقيق، وما زالت قائمة.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
03:51 PM

إخماد حريق سيارات جدة.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات

"المدني": لم يتسبب بأضرار ولم ينتج عنه أي إصابات وخسائر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
7,880

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"سبق" أن الأدلة الجنائية بشرطة جدة بدأت في رفع البصمات بمشاركة الدفاع المدني في أعمال التحقيق الناجم عن اندلاع حريق في ثلاث سيارات بكيلو ١٤ جنوب شرق محافظة جدة بهدف الوصول إلى المتسبب.

وأكد "سرحان" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخماد حريق السيارات التي كانت متوقفة بجوار بناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: الحريق لم يتسبب بأضرار في البناية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

فيما باشرت الجهة المختصة بالدفاع المدني بمشاركة ميدانية من قبل الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة أعمال التحقيق، وما زالت قائمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,008
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,979
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,554

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة