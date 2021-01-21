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"الصحة": تسجيل 212  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.

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"الصحة": تسجيل 212  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 212  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,499

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.

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