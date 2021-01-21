"الصحة": تسجيل 212 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.
"الصحة": تسجيل 212 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-21
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 212 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يناير 2021، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.