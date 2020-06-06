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لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المحافظة سجَّلت 126 حالة إصابة و82 حالة تعافٍ

سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.

وأوضحت مصادر لـ" سبق" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.

يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.

وأوضحت مصادر لـ" سبق" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.

يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:10 AM

لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المحافظة سجَّلت 126 حالة إصابة و82 حالة تعافٍ

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حامد العلي - حفر الباطن
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4,134

سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.

وأوضحت مصادر لـ" سبق" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.

يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.

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