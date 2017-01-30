بالصور .. جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالطائف

شملت الأنشطة التجارية والأسواق

كثفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدياتها الفرعية، رقابتها الميدانية على الكثير من المحال التجارية والمولات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، للحد من انتشار فيروس كورونا.



ونفذت "بلدية شمال الفرعية" حملة على الأنشطة التجارية والأسواق الواقعة في حدودها؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، واتخذت الإجراءات النظامية بحق الأنشطة التي لم تلتزم بتلك الاحترازات.



كما نفذت "بلدية الهدا الفرعية" جولات رقابية ميدانية على الأنشطة التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية.



وأغلقت من خلال جولتها مطعماً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية، فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.



في حين نفذت "بلدية السيل الصغير الفرعية" حملات مخصصة لمتابعة التزام المحال التجارية بتوفير وسائل الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وطبقت الغرامات الرادعة بحق الأنشطة المخالفة.



كما ضبطت "بلدية جنوب الفرعية" مخالفات صحية خلال جولات رقابية نفذتها على المطاعم والمطابخ والبوفيهات، وطبقت بحقها لائحة الجزاءات البلدية.