النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران يطمئن على صحة "ابن علاس" ويواسي "آل الحارث" في وفاة والدته

بعد إجرائه عملية جراحية

اطمأنّ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم على صحة الشيخ مبارك بن علي آل سالم، بعد إجرائه عملية جراحية.

وقدّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي لمدير الاتصالات الإدارية بإمارة المنطقة ناصر بن منصور آل الحارث في وفاة والدته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعْربَ "ابن علاس"، و"آل الحارث" عن شكرهم لأمير منطقة نجران على سؤاله ومواساته، مثمنين حرصه الدائم على التواصل مع أهالي المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير نجران يطمئن على صحة "ابن علاس" ويواسي "آل الحارث" في وفاة والدته
سبق

اطمأنّ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم على صحة الشيخ مبارك بن علي آل سالم، بعد إجرائه عملية جراحية.

وقدّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي لمدير الاتصالات الإدارية بإمارة المنطقة ناصر بن منصور آل الحارث في وفاة والدته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعْربَ "ابن علاس"، و"آل الحارث" عن شكرهم لأمير منطقة نجران على سؤاله ومواساته، مثمنين حرصه الدائم على التواصل مع أهالي المنطقة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:34 PM

أمير نجران يطمئن على صحة "ابن علاس" ويواسي "آل الحارث" في وفاة والدته

بعد إجرائه عملية جراحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
114

اطمأنّ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم على صحة الشيخ مبارك بن علي آل سالم، بعد إجرائه عملية جراحية.

وقدّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي لمدير الاتصالات الإدارية بإمارة المنطقة ناصر بن منصور آل الحارث في وفاة والدته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعْربَ "ابن علاس"، و"آل الحارث" عن شكرهم لأمير منطقة نجران على سؤاله ومواساته، مثمنين حرصه الدائم على التواصل مع أهالي المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,429
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة