"الغامدي" وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالعزيز سالم الغامدي وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

وجاء تكليف "الغامدي" بعد رفع رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ذلك لوزير التعليم.

و"الغامدي" أستاذ مشارك متخصص في علم وهندسة المواد وتحديداً البوليمرات والنانوتكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة ثم كان وكيلاً للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م، بعد ذلك عميداً لكلية الهندسة منذ يونيو 2016 وحتى تكليفه بالوكالة اليوم.



يشار إلى أن "الغامدي" عضو في المنظمة الدولية ASTM، عضو في الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للجودة بمنطقة حائل ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات عالمية.

