النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغامدي" وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالعزيز سالم الغامدي وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

وجاء تكليف "الغامدي" بعد رفع رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ذلك لوزير التعليم.

و"الغامدي" أستاذ مشارك متخصص في علم وهندسة المواد وتحديداً البوليمرات والنانوتكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة ثم كان وكيلاً للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م، بعد ذلك عميداً لكلية الهندسة منذ يونيو 2016 وحتى تكليفه بالوكالة اليوم.


يشار إلى أن "الغامدي" عضو في المنظمة الدولية ASTM، عضو في الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للجودة بمنطقة حائل ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات عالمية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الغامدي" وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالعزيز سالم الغامدي وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

وجاء تكليف "الغامدي" بعد رفع رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ذلك لوزير التعليم.

و"الغامدي" أستاذ مشارك متخصص في علم وهندسة المواد وتحديداً البوليمرات والنانوتكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة ثم كان وكيلاً للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م، بعد ذلك عميداً لكلية الهندسة منذ يونيو 2016 وحتى تكليفه بالوكالة اليوم.


يشار إلى أن "الغامدي" عضو في المنظمة الدولية ASTM، عضو في الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للجودة بمنطقة حائل ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات عالمية.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:15 PM

"الغامدي" وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
229

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالعزيز سالم الغامدي وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

وجاء تكليف "الغامدي" بعد رفع رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ذلك لوزير التعليم.

و"الغامدي" أستاذ مشارك متخصص في علم وهندسة المواد وتحديداً البوليمرات والنانوتكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة ثم كان وكيلاً للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م، بعد ذلك عميداً لكلية الهندسة منذ يونيو 2016 وحتى تكليفه بالوكالة اليوم.


يشار إلى أن "الغامدي" عضو في المنظمة الدولية ASTM، عضو في الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للجودة بمنطقة حائل ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات عالمية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,518

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة