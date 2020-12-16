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تقرير: 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لرحلات العمل

"غرفة الرياض" تستعرض أهم مؤشرات النقل المستدام في المدينة

كشف تقرير حديث صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، أهم مؤشرات النقل المستدام في مدينة الرياض؛ وفقًا لبيانات الرصد الحضري الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وذكر التقرير أن 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لغرض رحلات العمل؛ وذلك خلال العام 1440هـ. وكانت هذه النسبة لعام 1434هـ تبلغ 92%؛ في حين ارتفعت عام 1438هـ لتبلغ 98% واستقرت على نفس هذا المعدل خلال العام 1440هـ.

وبيّن التقرير الخاص بمؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام، أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض (استراتيجية النقل) يهدف إلى التحول التدريجي من الاعتماد على السيارات الخاصة إلى النقل العام، بعد تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام؛ حيث تتوقع الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام السيارات الخاصة إلى 74% بعد تشغيل المشروع بخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن زمن رحلة العمل لجميع وسائل النقل في مدينة الرياض في العام الهجري 1440هـ، 26.5 دقيقة؛ في حين سجلت 31 دقيقة عام 1438هـ، وفي ذلك دلالة واضحة على تطور نظم النقل خلال الفترة المذكورة؛ حيث انخفض المعدل الزمني للانتقال على الرغم من زيادة عدد السكان خلال نفس الفترة.

وأوضح التقرير، القدرة التنافسية لخدمات النقل العام في المملكة، وأن المملكة شهدت قفزات كبيرة في مؤشرها العام لمحور البنية التحتية لخدمات النقل العام لتحتل المركز 34 خلال العام الماضي، واحتلت المركز الأول عالميًّا بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق لنفس العام.

وقد تمكنت المملكة من تحقيق تقدم كبير في محور كفاءة خدمات النقل الجوي؛ حيث تقدمت 5 مراكز في هذا المحور خلال العام المالي 2019 لتصل إلى المركز 34 على الصعيد العالمي بعدما كانت 39 في العام 2018، كما حققت المملكة مكانة رائدة في عدة محاور لمؤشر التنافسية العالمي، أهمها محور مؤشرات الطرق (الجودة والربط)، وكفاءة خدمات الموانئ، وكفاءة خدمات القطارات حيث شهد هذا المحور القفزة الأعلى بتقدمه 24 مركزًا عن العام ما قبل الفائت.

وكشف التقرير أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتل الصدارة من بين مطارات المملكة، في تطور حركة المسافرين وحركة الشحن الجوي بالمملكة (الدولي والداخلي) للعام 2018، بنسبة 43% من إجمالي حركة الشحن الجوي (381 ألف طن)، ليأتي عقبها مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة بنسبة 34% (301 ألف طن)، ثم مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 19% من إجمالي حركة الشحن الجوي (165 ألف طن).

وقال التقرير، إنه وفق آخر البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيما يخص مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ يتكون مشروع مطار الرياض من 85 محطة بـ6 مسارات وبطول يبلغ نحو 176 كيلو مترًا، وجرى تصميم جميع عناصره وفق مواصفات تقنية وتصميمة عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي ذاتية القيادة، وتتوزع مسارات شبكة القطاع بين ثلاثة مستويات، مستوى إنفاق تحت الأرض بنسبة تبلغ نحو 31%، ومستوى مسارات على سطح الأرض بنسبة بلغت 19%، ومستوى أخير على الجسور تبلغ نسبته نحو 50%، وتتضمن محطات مشروع قطار الرياض أربع محطات رئيسية كقيمة مضافة لمشروع النقل العام وعاملًا لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، وهي: محطة مركز الملك عبدالله المالي، ومحطة شركة الاتصالات، ومحطة قصر الحكم، بالإضافة إلى المحطة الغربية.

ويجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع حافلات الرياض لتحقيق التكامل الأمثل بين شبكتي الحافلات والقطارات، وتسهيل استخدامها بدل استخدام وسائل النقل الخاصة للتنقل داخل المدينة، ويشتمل هذا المشروع على 650 موقعًا لإنشاء شبكة نقل حافلات داخل مدينة الرياض التي تتكون من 24 مسارًا بمساحة ممتدة تفوق 1900 كيلو مترًا لتغطي كامل الأحياء بالعاصمة، ويمكن الاطلاع على كامل التقرير عبر الرابط: https://bit.ly/385I1RX.

وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير: 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لرحلات العمل
سبق

كشف تقرير حديث صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، أهم مؤشرات النقل المستدام في مدينة الرياض؛ وفقًا لبيانات الرصد الحضري الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وذكر التقرير أن 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لغرض رحلات العمل؛ وذلك خلال العام 1440هـ. وكانت هذه النسبة لعام 1434هـ تبلغ 92%؛ في حين ارتفعت عام 1438هـ لتبلغ 98% واستقرت على نفس هذا المعدل خلال العام 1440هـ.

وبيّن التقرير الخاص بمؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام، أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض (استراتيجية النقل) يهدف إلى التحول التدريجي من الاعتماد على السيارات الخاصة إلى النقل العام، بعد تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام؛ حيث تتوقع الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام السيارات الخاصة إلى 74% بعد تشغيل المشروع بخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن زمن رحلة العمل لجميع وسائل النقل في مدينة الرياض في العام الهجري 1440هـ، 26.5 دقيقة؛ في حين سجلت 31 دقيقة عام 1438هـ، وفي ذلك دلالة واضحة على تطور نظم النقل خلال الفترة المذكورة؛ حيث انخفض المعدل الزمني للانتقال على الرغم من زيادة عدد السكان خلال نفس الفترة.

وأوضح التقرير، القدرة التنافسية لخدمات النقل العام في المملكة، وأن المملكة شهدت قفزات كبيرة في مؤشرها العام لمحور البنية التحتية لخدمات النقل العام لتحتل المركز 34 خلال العام الماضي، واحتلت المركز الأول عالميًّا بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق لنفس العام.

وقد تمكنت المملكة من تحقيق تقدم كبير في محور كفاءة خدمات النقل الجوي؛ حيث تقدمت 5 مراكز في هذا المحور خلال العام المالي 2019 لتصل إلى المركز 34 على الصعيد العالمي بعدما كانت 39 في العام 2018، كما حققت المملكة مكانة رائدة في عدة محاور لمؤشر التنافسية العالمي، أهمها محور مؤشرات الطرق (الجودة والربط)، وكفاءة خدمات الموانئ، وكفاءة خدمات القطارات حيث شهد هذا المحور القفزة الأعلى بتقدمه 24 مركزًا عن العام ما قبل الفائت.

وكشف التقرير أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتل الصدارة من بين مطارات المملكة، في تطور حركة المسافرين وحركة الشحن الجوي بالمملكة (الدولي والداخلي) للعام 2018، بنسبة 43% من إجمالي حركة الشحن الجوي (381 ألف طن)، ليأتي عقبها مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة بنسبة 34% (301 ألف طن)، ثم مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 19% من إجمالي حركة الشحن الجوي (165 ألف طن).

وقال التقرير، إنه وفق آخر البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيما يخص مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ يتكون مشروع مطار الرياض من 85 محطة بـ6 مسارات وبطول يبلغ نحو 176 كيلو مترًا، وجرى تصميم جميع عناصره وفق مواصفات تقنية وتصميمة عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي ذاتية القيادة، وتتوزع مسارات شبكة القطاع بين ثلاثة مستويات، مستوى إنفاق تحت الأرض بنسبة تبلغ نحو 31%، ومستوى مسارات على سطح الأرض بنسبة بلغت 19%، ومستوى أخير على الجسور تبلغ نسبته نحو 50%، وتتضمن محطات مشروع قطار الرياض أربع محطات رئيسية كقيمة مضافة لمشروع النقل العام وعاملًا لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، وهي: محطة مركز الملك عبدالله المالي، ومحطة شركة الاتصالات، ومحطة قصر الحكم، بالإضافة إلى المحطة الغربية.

ويجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع حافلات الرياض لتحقيق التكامل الأمثل بين شبكتي الحافلات والقطارات، وتسهيل استخدامها بدل استخدام وسائل النقل الخاصة للتنقل داخل المدينة، ويشتمل هذا المشروع على 650 موقعًا لإنشاء شبكة نقل حافلات داخل مدينة الرياض التي تتكون من 24 مسارًا بمساحة ممتدة تفوق 1900 كيلو مترًا لتغطي كامل الأحياء بالعاصمة، ويمكن الاطلاع على كامل التقرير عبر الرابط: https://bit.ly/385I1RX.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
02:20 PM

تقرير: 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لرحلات العمل

"غرفة الرياض" تستعرض أهم مؤشرات النقل المستدام في المدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف تقرير حديث صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، أهم مؤشرات النقل المستدام في مدينة الرياض؛ وفقًا لبيانات الرصد الحضري الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وذكر التقرير أن 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لغرض رحلات العمل؛ وذلك خلال العام 1440هـ. وكانت هذه النسبة لعام 1434هـ تبلغ 92%؛ في حين ارتفعت عام 1438هـ لتبلغ 98% واستقرت على نفس هذا المعدل خلال العام 1440هـ.

وبيّن التقرير الخاص بمؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام، أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض (استراتيجية النقل) يهدف إلى التحول التدريجي من الاعتماد على السيارات الخاصة إلى النقل العام، بعد تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام؛ حيث تتوقع الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام السيارات الخاصة إلى 74% بعد تشغيل المشروع بخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن زمن رحلة العمل لجميع وسائل النقل في مدينة الرياض في العام الهجري 1440هـ، 26.5 دقيقة؛ في حين سجلت 31 دقيقة عام 1438هـ، وفي ذلك دلالة واضحة على تطور نظم النقل خلال الفترة المذكورة؛ حيث انخفض المعدل الزمني للانتقال على الرغم من زيادة عدد السكان خلال نفس الفترة.

وأوضح التقرير، القدرة التنافسية لخدمات النقل العام في المملكة، وأن المملكة شهدت قفزات كبيرة في مؤشرها العام لمحور البنية التحتية لخدمات النقل العام لتحتل المركز 34 خلال العام الماضي، واحتلت المركز الأول عالميًّا بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق لنفس العام.

وقد تمكنت المملكة من تحقيق تقدم كبير في محور كفاءة خدمات النقل الجوي؛ حيث تقدمت 5 مراكز في هذا المحور خلال العام المالي 2019 لتصل إلى المركز 34 على الصعيد العالمي بعدما كانت 39 في العام 2018، كما حققت المملكة مكانة رائدة في عدة محاور لمؤشر التنافسية العالمي، أهمها محور مؤشرات الطرق (الجودة والربط)، وكفاءة خدمات الموانئ، وكفاءة خدمات القطارات حيث شهد هذا المحور القفزة الأعلى بتقدمه 24 مركزًا عن العام ما قبل الفائت.

وكشف التقرير أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتل الصدارة من بين مطارات المملكة، في تطور حركة المسافرين وحركة الشحن الجوي بالمملكة (الدولي والداخلي) للعام 2018، بنسبة 43% من إجمالي حركة الشحن الجوي (381 ألف طن)، ليأتي عقبها مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة بنسبة 34% (301 ألف طن)، ثم مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 19% من إجمالي حركة الشحن الجوي (165 ألف طن).

وقال التقرير، إنه وفق آخر البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيما يخص مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ يتكون مشروع مطار الرياض من 85 محطة بـ6 مسارات وبطول يبلغ نحو 176 كيلو مترًا، وجرى تصميم جميع عناصره وفق مواصفات تقنية وتصميمة عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي ذاتية القيادة، وتتوزع مسارات شبكة القطاع بين ثلاثة مستويات، مستوى إنفاق تحت الأرض بنسبة تبلغ نحو 31%، ومستوى مسارات على سطح الأرض بنسبة بلغت 19%، ومستوى أخير على الجسور تبلغ نسبته نحو 50%، وتتضمن محطات مشروع قطار الرياض أربع محطات رئيسية كقيمة مضافة لمشروع النقل العام وعاملًا لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، وهي: محطة مركز الملك عبدالله المالي، ومحطة شركة الاتصالات، ومحطة قصر الحكم، بالإضافة إلى المحطة الغربية.

ويجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع حافلات الرياض لتحقيق التكامل الأمثل بين شبكتي الحافلات والقطارات، وتسهيل استخدامها بدل استخدام وسائل النقل الخاصة للتنقل داخل المدينة، ويشتمل هذا المشروع على 650 موقعًا لإنشاء شبكة نقل حافلات داخل مدينة الرياض التي تتكون من 24 مسارًا بمساحة ممتدة تفوق 1900 كيلو مترًا لتغطي كامل الأحياء بالعاصمة، ويمكن الاطلاع على كامل التقرير عبر الرابط: https://bit.ly/385I1RX.

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