حصل الطالب خالد بن ضويحي آل مشني العاطفي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة المشاريع من جامعة بيشة.
"آل مشني" يحصل على الماجستير
حصل الطالب خالد بن ضويحي آل مشني العاطفي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة المشاريع من جامعة بيشة.
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"آل مشني" يحصل على الماجستيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-01
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:36 PM
"آل مشني" يحصل على الماجستير
حصل الطالب خالد بن ضويحي آل مشني العاطفي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة المشاريع من جامعة بيشة.
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