النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا

كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي بمقدونيا الشمالية.. وإنقاذ 7 ركاب

أعلنت السلطات البلغارية عن مقتل 45 شخصًا على الأقل ليل الاثنين- الثلاثاء في حادث حافلة كانت تُقل مواطنين من مقدونيا الشمالية بينهم أطفال.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي إن تي": إن "45 أو 46 شخصًا قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترًا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أنه "أمكن إنقاذ 7 ركاب" نُقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.

ولم تتضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن 12 طفلًا كانوا في الحافلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية: "هذه مأساة، نحن لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا من مقدونيا الشمالية؛ ولكن هذا ما نفترضه لأن الحافلة مسجلة في هذا البلد".

الرئيسية/ محطات

اعلان
مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا
سبق

أعلنت السلطات البلغارية عن مقتل 45 شخصًا على الأقل ليل الاثنين- الثلاثاء في حادث حافلة كانت تُقل مواطنين من مقدونيا الشمالية بينهم أطفال.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي إن تي": إن "45 أو 46 شخصًا قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترًا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أنه "أمكن إنقاذ 7 ركاب" نُقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.

ولم تتضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن 12 طفلًا كانوا في الحافلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية: "هذه مأساة، نحن لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا من مقدونيا الشمالية؛ ولكن هذا ما نفترضه لأن الحافلة مسجلة في هذا البلد".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:03 AM

مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا

كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي بمقدونيا الشمالية.. وإنقاذ 7 ركاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
262

أعلنت السلطات البلغارية عن مقتل 45 شخصًا على الأقل ليل الاثنين- الثلاثاء في حادث حافلة كانت تُقل مواطنين من مقدونيا الشمالية بينهم أطفال.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي إن تي": إن "45 أو 46 شخصًا قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترًا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أنه "أمكن إنقاذ 7 ركاب" نُقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.

ولم تتضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن 12 طفلًا كانوا في الحافلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية: "هذه مأساة، نحن لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا من مقدونيا الشمالية؛ ولكن هذا ما نفترضه لأن الحافلة مسجلة في هذا البلد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,299
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,266

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة