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صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف

أثناء هطول الأمطار

توفيَ مواطن في العقد الخامس من عمره اليوم، في الردف بالطائف، بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار.

وقال المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في تصريحٍ لـ"سبق": إنه "أثناء عودة الفرقة الإسعافية للمركز الإسعافي استوقفهم عدد من المواطنين يفيدون بوجود شخص ساقط على الأرض، ومن المحتمل أنه قد توفى وذلك على خلفيتهم بأنه تعرض لصاعقة أثناء هطول الأمطار التي هطلت ظهر اليوم".

وبين "الثبيتي" أنه بعد الكشف عليه من قبل الفرقة الإسعافية تبين أنه مواطن سعودي في عقده الخامس انتقل إلى رحمة الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف
سبق

توفيَ مواطن في العقد الخامس من عمره اليوم، في الردف بالطائف، بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار.

وقال المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في تصريحٍ لـ"سبق": إنه "أثناء عودة الفرقة الإسعافية للمركز الإسعافي استوقفهم عدد من المواطنين يفيدون بوجود شخص ساقط على الأرض، ومن المحتمل أنه قد توفى وذلك على خلفيتهم بأنه تعرض لصاعقة أثناء هطول الأمطار التي هطلت ظهر اليوم".

وبين "الثبيتي" أنه بعد الكشف عليه من قبل الفرقة الإسعافية تبين أنه مواطن سعودي في عقده الخامس انتقل إلى رحمة الله.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:53 PM

صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف

أثناء هطول الأمطار

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
13,181

توفيَ مواطن في العقد الخامس من عمره اليوم، في الردف بالطائف، بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار.

وقال المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في تصريحٍ لـ"سبق": إنه "أثناء عودة الفرقة الإسعافية للمركز الإسعافي استوقفهم عدد من المواطنين يفيدون بوجود شخص ساقط على الأرض، ومن المحتمل أنه قد توفى وذلك على خلفيتهم بأنه تعرض لصاعقة أثناء هطول الأمطار التي هطلت ظهر اليوم".

وبين "الثبيتي" أنه بعد الكشف عليه من قبل الفرقة الإسعافية تبين أنه مواطن سعودي في عقده الخامس انتقل إلى رحمة الله.

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