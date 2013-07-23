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أمير الشرقية يشيد بالتطور والتحسين في الخدمات المقدمة للحجاج

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الحج

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال: يشرفني أن أرفع لنظركم الكريم، باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

وأضاف: إنني لأرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط أعجاب الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة، في ظل ما يشهده الحجاج في كل عامٍ من تطورٍ وتحسين في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكنوا من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

كما رفع برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

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أمير الشرقية يشيد بالتطور والتحسين في الخدمات المقدمة للحجاج
سبق

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال: يشرفني أن أرفع لنظركم الكريم، باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

وأضاف: إنني لأرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط أعجاب الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة، في ظل ما يشهده الحجاج في كل عامٍ من تطورٍ وتحسين في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكنوا من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

كما رفع برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
02:42 PM

أمير الشرقية يشيد بالتطور والتحسين في الخدمات المقدمة للحجاج

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال: يشرفني أن أرفع لنظركم الكريم، باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

وأضاف: إنني لأرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط أعجاب الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة، في ظل ما يشهده الحجاج في كل عامٍ من تطورٍ وتحسين في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكنوا من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

كما رفع برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

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