وُجد أمام منزله ونقله أشقاؤه .. مستشفى بجدة يستقبل مواطناً متوفى بطعنات غائرة!

آثارها في الرأس والصدر ويحمل كدمات بالوجه .. من حي الجامعة حتى بلاغ الوصول

استقبل مستشفى الجامعة، صباح اليوم، مواطناً متوفى وعليه آثار طعن بالرأس والصدر، كان قد وُجد أمام منزله بحي الجامعة.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية، فإنه ورد بلاغٌ يفيد بوصول شخص متوفى إلى مستشفى الجامعة بمحافظة جدة وعليه آثار طعن بالرأس والصدر وكدمات بالوجه تمّ نقله بوساطة أشقائه، وحسب إفادتهم وجدوه أمامه منزله بحي الجامعة وعليه آثار الطعن وتمّ نقله إلى المستشفى.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.