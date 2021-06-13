صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة عبدالله البرقاوي سبق 2020-06-13 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:33 AM

شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.