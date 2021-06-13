شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة
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شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبةعبدالله البرقاوي سبق 2020-06-13
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:33 AM
شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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