تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (المهد، ووادي الفرع، والعيص).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.