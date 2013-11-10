"أرامكو" تطلق موقعها الإلكتروني الخاص بالطرح الأولي للاكتتاب العام

الشركة قالت: نعيش اليوم لحظات فخر واعتزاز بهذا الإنجاز

أطلقت شركة أرامكو السعودية مساء اليوم الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي للاكتتاب، الذي يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، وذلك عبر العنوان الإلكتروني:

(https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/introduction).

وقالت شركة أرامكو عبر موقعها: نعيش اليوم لحظات فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحاتنا. نسعى من خلال هذا الموقع إلى توفير المعلومات حول أرامكو السعودية، والطرح العام الأولي لأسهمها، كما نرجو مراجعة هذا الموقع بشكل دوري؛ إذ إننا نعمل على تحديثه بالمعلومات والوثائق والمستندات حالما تصبح متاحة.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء اليوم إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).