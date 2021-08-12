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"امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنوات

ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.


والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.


وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنوات
سبق

ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.


والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.


وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:27 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:00 AM

"امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,713

ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.


والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.


وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.

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