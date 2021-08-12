"امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنوات

ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.



والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.



وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.