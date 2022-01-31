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اللهيبي يدشِّن ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في مركز التميُّز ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي، الذي يستمر يومَيْن عبر برنامج الزووم.

ويتناول الملتقى عددًا من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من المتميزين بتعليم الطائف؛ وذلك لعرض تجاربهم المتميزة وأفضل الممارسات على مدى يومين.

وأشاد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم، بهذا الملتقى النوعي، الذي يعزز التميُّز والإبداع، وإبراز جهود الميدان التعليمي في مختلف المجالات، ويحمل في طياته ثقافة التميز والمهارات التي تتطلب التميز والتوسع أكثر في عمليات التميز.. وهو ملتقى ثري وغني بهذه الممارسات التي نُفذت في الميدان التربوي من خلال أوراق العمل التي سوف تُقدَّم من خلاله.

وقدَّم اللهيبي شكره لفريق العمل بمركز التميز على الإعداد والتجهيز لهذا الملتقى. وقد انطلقت جلسات الملتقى بحديث ضيف اللقاء الدكتور زبن الثبيتي عن أساسيات التميز المؤسسي، ثم تواصلت أوراق العمل عن البنية المؤسسية، والتميز المؤسسي بإدارة الشؤون الصحية، وخطوات نحو التميز، وسلوكيات المنظمة المتميزة، وصناعة التميز المؤسسي، والبحوث الإجرائية وأثرها في تحسين نواتج التعلم المعرفية.

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اللهيبي يدشِّن ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي
سبق

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في مركز التميُّز ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي، الذي يستمر يومَيْن عبر برنامج الزووم.

ويتناول الملتقى عددًا من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من المتميزين بتعليم الطائف؛ وذلك لعرض تجاربهم المتميزة وأفضل الممارسات على مدى يومين.

وأشاد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم، بهذا الملتقى النوعي، الذي يعزز التميُّز والإبداع، وإبراز جهود الميدان التعليمي في مختلف المجالات، ويحمل في طياته ثقافة التميز والمهارات التي تتطلب التميز والتوسع أكثر في عمليات التميز.. وهو ملتقى ثري وغني بهذه الممارسات التي نُفذت في الميدان التربوي من خلال أوراق العمل التي سوف تُقدَّم من خلاله.

وقدَّم اللهيبي شكره لفريق العمل بمركز التميز على الإعداد والتجهيز لهذا الملتقى. وقد انطلقت جلسات الملتقى بحديث ضيف اللقاء الدكتور زبن الثبيتي عن أساسيات التميز المؤسسي، ثم تواصلت أوراق العمل عن البنية المؤسسية، والتميز المؤسسي بإدارة الشؤون الصحية، وخطوات نحو التميز، وسلوكيات المنظمة المتميزة، وصناعة التميز المؤسسي، والبحوث الإجرائية وأثرها في تحسين نواتج التعلم المعرفية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:14 PM

اللهيبي يدشِّن ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظَّمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في مركز التميُّز ملتقى أفضل الممارسات لنشر ورعاية التميُّز التعليمي، الذي يستمر يومَيْن عبر برنامج الزووم.

ويتناول الملتقى عددًا من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من المتميزين بتعليم الطائف؛ وذلك لعرض تجاربهم المتميزة وأفضل الممارسات على مدى يومين.

وأشاد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم، بهذا الملتقى النوعي، الذي يعزز التميُّز والإبداع، وإبراز جهود الميدان التعليمي في مختلف المجالات، ويحمل في طياته ثقافة التميز والمهارات التي تتطلب التميز والتوسع أكثر في عمليات التميز.. وهو ملتقى ثري وغني بهذه الممارسات التي نُفذت في الميدان التربوي من خلال أوراق العمل التي سوف تُقدَّم من خلاله.

وقدَّم اللهيبي شكره لفريق العمل بمركز التميز على الإعداد والتجهيز لهذا الملتقى. وقد انطلقت جلسات الملتقى بحديث ضيف اللقاء الدكتور زبن الثبيتي عن أساسيات التميز المؤسسي، ثم تواصلت أوراق العمل عن البنية المؤسسية، والتميز المؤسسي بإدارة الشؤون الصحية، وخطوات نحو التميز، وسلوكيات المنظمة المتميزة، وصناعة التميز المؤسسي، والبحوث الإجرائية وأثرها في تحسين نواتج التعلم المعرفية.

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