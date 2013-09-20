النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي

بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي
سبق

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:04 AM

"الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي

بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
11,840

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة