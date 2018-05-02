تعرَّف على برامج القناة السعودية وقناة SBC الجديدة خلال رمضان

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم خطتها البرامجية الجديدة التي ستطلقها مع غرة شهر رمضان المبارك عبر القناة السعودية وقناة SBC الجديدة. وتهدف الهيئة من خلال الخطة الجديدة إلى تقديم برامج هادفة، تتناسب وتقاليد العائلة السعودية وقيمها، وتواكب روح التطوير والتجديد التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 على الساحة الثقافية والسياحية والترفيهية. وتسعى الخطة لتعزيز روح الانفتاح والتسامح داخل المجتمع، ونبذ الفكر المتطرف، كما تخاطب ولع الفئات الجديدة من الشباب والفتيات بمنتجات التقنية الحديثة، وتلبي تطلعاتهم المعرفية بشأن مجتمع الاقتصاد الجديد وعلوم المستقبل. وتستهدف الخطة الحصول على رضا المشاهد السعودي من خلال تلبية احتياجاته الفكرية والثقافية، وتهدف لاحتلال المكان اللائق بالفن والثقافة والفكر السعودي على خريطة اهتمامات الجمهور الخليجي والعربي.

وتحظى قناة SBC التي تنطلق غرة شهر رمضان المبارك بباقة واسعة من البرامج والمسلسلات المحلية والعربية الجديدة والحصرية، تمثل قفزة نوعية في عالم الفن والإبداع السعودي. وتقدم القناة برامجها تحت إشراف كوادر وطنية خالصة، تم تأهيلها وتدريبها وإعدادها بشكل احترافي، وتشتمل على مجموعة كبيرة من المواهب السعودية الشابة المحترفة والهاوية، وتقودها قيادات سعودية مهنية وخبيرة ذات باع طويل في العمل الإعلامي والفني والثقافي. ويشرف على القناة الجديدة في عامها الأول الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داوود الشريان؛ ليقدم لها الرعاية والدعم المطلوبَين في انطلاقتها الطموحة. وتعتمد قناة SBC على الترفيه والتثقيف مستفيدة من تقنيات الإبهار البصري عالية الجودة؛ ما يمكنها من تحقيق نِسَب مشاهدة عالية بين الجماهير العربية.

وأوضحت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الأهداف البرامجية متوسطة المدى لقناة sbc تقوم على إنتاج 60 % من البرامج، وأن يكون ما نسبته 40 % من البرامج مخصصة للدراما. وذكرت الهيئة أن برامج شهر رمضان المبارك تستقطب نخبة من نجوم المجتمع السعودي، تضم دعاة وعلماء ومثقفين وفنانين ورجال أعمال ومهنيين، من خلال برامج حصرية، بلغت 12 برنامجًا من أصل 16. وكشفت الهيئة عن المسلسلات المحلية الحصرية التي سيتم عرضها على شاشة SBC، وذكرت أنه يأتي في مقدمتها مسلسل "شير شات" الذي يقوم ببطولته فنانو الكوميديا السعوديون: راشد الشمراني، وفايز المالكي، وحسن عسيري. ويعالج المسلسل تناقضات المجتمع في قالب كوميدي.

كما تعرض القناة المسلسل الحصري "بدون فلتر" الذي يقوم ببطولته الفنانون: عبدالله السدحان، وسعد الفرج، ومحمد الطويان. ويعالج المسلسل مشكلات المجتمع السعودي بأسلوب ساخر وهادف.

وتقدم قناة SBC حصريًّا الجزء الثاني من البرنامج الهادف "بالمقلوب" الذي يقدمه ياسر السقاف، ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة السلوكيات السلبية في المجتمع. كما تقدم القناة البرنامج الحواري الحصري "تالي الليل" الذي يقدمه أحمد الحامد، ويقابل من خلاله شخصيات اجتماعية مشهورة، يناقشها، ويستعرض مسيرتها، مقدمًا القدوة للأجيال الجديدة.

وتعرض sbc أيضًا مسلسل "حكايا94" ذا النكهة الرياضية، الذي يستعرض مسيرة المنتخب السعودي عام94، وأبرز المواقف التي تعرض لها الأخضر في تلك البطولة. وتقدم القناة برنامج الرسوم المتحركة الحصري الموجه للكبار بعنوان "درر"، إضافة إلى برنامج "حالتنا حالة" الذي يقدمه نجم "السوشيال ميديا" خالد الفرج، ويجسد من خلاله أنماط الشخصيات الاجتماعية التي نصادفها كل يوم. كما تقدم مسلسل "أبو ملحة" الكرتوني.

وحرص القائمون على الخطة البرامجية أن تتضمن برامج تعكس تجارب الشباب السعودي وخبراته.. وسيكون برنامج "كفو" هو المعني بتحقيق ذلك الهدف، ويتناول تجارب شخصيات سعودية شابة ملهمة، يقدم قصصها التي تلهم الشباب، وتساعد على تمكينهم وتشجيعهم للمساهمة في التحول الوطني الذي تعيشه السعودية، إضافة إلى برنامج "جوائز السعودية"، الذي يقوم على طرح أسئلة ثقافية عن مناطق السعودية المختلفة، ويقدمه عبدالمجيد الرهيدي.

وتحظى السيدات والمهتمين بالطهي بمساحة مهمة من الخريطة البرامجية؛ إذ سيكون برنامج "لقمة وبسمة" الذي تقدمه نجمة مواقع التواصل الاجتماعي بسمة الخريجي معنيًّا بمخاطبة النساء في جانب مهم من اهتماماتهن في رمضان. أما البرامج الدينية فنالت نصيبًا وافرًا من خريطة البرامج الرمضانية لقناة SBC. وتعرض القناة خلال شهر رمضان ثلاثة برامج: الأول يقدمه فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس، ويتناول الأخلاق الرمضانية، فيما سيقدم البرنامج الثاني فضيلة الشيخ صالح المغامسي تحت عنوان "مع القرآن"، ويقدم من خلاله دروسًا في تفسير آيات من الذكر الحكيم، بالتزامن مع القناة السعودية الأولى، بينما يعرض برنامج "منارات" الذي يقدمه أحمد الرماح تقارير ميدانية مصورة وحية عن 30 مسجدًا من أشهر المساجد التاريخية حول العالم.

وتعرض قناة SBC أربعة مسلسلات درامية عربية حصرية، هي: مسلسل "عوالم خفية" من بطولة الفنان عادل أمام، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة الفنانة يسرا، وذلك بالشراكة مع القناة الأولى. كما تعرض القناة مسلسل "بالحجم العائلي" من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسلسل "اختفاء" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

وبيَّنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الخريطة البرامجية للقناة الأولى خلال شهر رمضان الكريم تتضمن في جانب الترفيه العائلي برنامج "في مجلس الراوي" الذي يقدمه الراوي محمد بن علي الشرهان، ويستعرض من خلاله مجموعة من قصص التراث القديم، التي وقعت أحداثها في شبه الجزيرة العربية. كما تتضمن الخريطة مسلسلين آخرين، هما "بدون فلتر" و"مع طايع". وتقدم القناة كذلك برنامج الطبخ "مطبخ ضحى"، إضافة إلى البرنامج الدعوي الإرشادي "فتوى رمضان".