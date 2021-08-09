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"فيفاء".. شباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة والتصوير على حافة الهاوية!

ردود الفعل متباينة بين المطالبة بمحاسبتهم وردعهم والدعوة لاحتوائهم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لشباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، أوقف مجموعة من الشباب مركباتهم بشكل بارز في مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ يُبقون جزءًا من مركباتهم على حافة الهاوية مستعرضين بذلك مهاراتهم في طريقة إيقافهم مركباتهم، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

وتباينت ردود الأفعال والآراء تجاه تلك المشاهد؛ إذ رأى البعض ضرورة احتواء مواهبهم في القيادة من خلال إشراكهم في مهرجانات السيارات الاستعراضية المنظمة، وانضمامهم للأكاديميات المتخصصة، مبررين رأيهم بأنه بسبب عدم وجود فعاليات أو برامج ترفيهية في المحافظة، يستغل فيها الشباب أوقات فراغهم، يضطرون إلى أعمال خطيرة هربًا من فراغهم القاتل.

فيما يرى آخرون ضرورة محاسبتهم على عملهم الذي وصفوه بغير المسؤول، معتبرين أنهم بذلك العمل قد يُعرِّضون حياتهم وحياة الساكنين في البيوت القريبة من الموقع للخطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيفاء".. شباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة والتصوير على حافة الهاوية!
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لشباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، أوقف مجموعة من الشباب مركباتهم بشكل بارز في مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ يُبقون جزءًا من مركباتهم على حافة الهاوية مستعرضين بذلك مهاراتهم في طريقة إيقافهم مركباتهم، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

وتباينت ردود الأفعال والآراء تجاه تلك المشاهد؛ إذ رأى البعض ضرورة احتواء مواهبهم في القيادة من خلال إشراكهم في مهرجانات السيارات الاستعراضية المنظمة، وانضمامهم للأكاديميات المتخصصة، مبررين رأيهم بأنه بسبب عدم وجود فعاليات أو برامج ترفيهية في المحافظة، يستغل فيها الشباب أوقات فراغهم، يضطرون إلى أعمال خطيرة هربًا من فراغهم القاتل.

فيما يرى آخرون ضرورة محاسبتهم على عملهم الذي وصفوه بغير المسؤول، معتبرين أنهم بذلك العمل قد يُعرِّضون حياتهم وحياة الساكنين في البيوت القريبة من الموقع للخطر.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
12:08 AM

"فيفاء".. شباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة والتصوير على حافة الهاوية!

ردود الفعل متباينة بين المطالبة بمحاسبتهم وردعهم والدعوة لاحتوائهم

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
19
34,205

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لشباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، أوقف مجموعة من الشباب مركباتهم بشكل بارز في مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ يُبقون جزءًا من مركباتهم على حافة الهاوية مستعرضين بذلك مهاراتهم في طريقة إيقافهم مركباتهم، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

وتباينت ردود الأفعال والآراء تجاه تلك المشاهد؛ إذ رأى البعض ضرورة احتواء مواهبهم في القيادة من خلال إشراكهم في مهرجانات السيارات الاستعراضية المنظمة، وانضمامهم للأكاديميات المتخصصة، مبررين رأيهم بأنه بسبب عدم وجود فعاليات أو برامج ترفيهية في المحافظة، يستغل فيها الشباب أوقات فراغهم، يضطرون إلى أعمال خطيرة هربًا من فراغهم القاتل.

فيما يرى آخرون ضرورة محاسبتهم على عملهم الذي وصفوه بغير المسؤول، معتبرين أنهم بذلك العمل قد يُعرِّضون حياتهم وحياة الساكنين في البيوت القريبة من الموقع للخطر.

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