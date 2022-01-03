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"العبدالعالي": العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً.. ولا نريد زيادة الحالات الحرجة

أبدى قلقه ممن لم يستكملوا الجرعات واستسلموا للوهم والتساهل

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جداً في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات التي ثبت أن استكمالها تصد أو تمنع الإصابة من الفايروسات، مؤكداً ضرورة استكمال الجرعات وعدم التساهل حتى لا تتضاعف الحالات خاصة الحرجة منها.

وفي التفاصيل، قال "العبدالعالي" في حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية:"هل نحن مثلما كنا في مارس وإبريل في ٢٠٢٠؟ ألم نقطع شوطاً طويلاً، ألم نحقق مكاسب، ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معه وكيف نصده؟ فهي معلومات موجودة في جسد المجتمع وليس في العلم فقط".

وأردف:"لذلك العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً ولدينا مكاسب كبيرة لكن هل نريد أن تتضاعف الإصابات ؟! لا .. ولدينا أطفال مستبشرون وخلال أيام يبدأ لهم التطعيم، وهناك كبار سن وهناك حوامل وبعضهم متقاعس بسبب الخوف وترويج الوهم وكذلك نخاف ممن لم يستكملوا الجرعات".

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً.. ولا نريد زيادة الحالات الحرجة
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جداً في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات التي ثبت أن استكمالها تصد أو تمنع الإصابة من الفايروسات، مؤكداً ضرورة استكمال الجرعات وعدم التساهل حتى لا تتضاعف الحالات خاصة الحرجة منها.

وفي التفاصيل، قال "العبدالعالي" في حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية:"هل نحن مثلما كنا في مارس وإبريل في ٢٠٢٠؟ ألم نقطع شوطاً طويلاً، ألم نحقق مكاسب، ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معه وكيف نصده؟ فهي معلومات موجودة في جسد المجتمع وليس في العلم فقط".

وأردف:"لذلك العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً ولدينا مكاسب كبيرة لكن هل نريد أن تتضاعف الإصابات ؟! لا .. ولدينا أطفال مستبشرون وخلال أيام يبدأ لهم التطعيم، وهناك كبار سن وهناك حوامل وبعضهم متقاعس بسبب الخوف وترويج الوهم وكذلك نخاف ممن لم يستكملوا الجرعات".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:10 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:47 PM

"العبدالعالي": العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً.. ولا نريد زيادة الحالات الحرجة

أبدى قلقه ممن لم يستكملوا الجرعات واستسلموا للوهم والتساهل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
7
9,636

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جداً في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات التي ثبت أن استكمالها تصد أو تمنع الإصابة من الفايروسات، مؤكداً ضرورة استكمال الجرعات وعدم التساهل حتى لا تتضاعف الحالات خاصة الحرجة منها.

وفي التفاصيل، قال "العبدالعالي" في حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية:"هل نحن مثلما كنا في مارس وإبريل في ٢٠٢٠؟ ألم نقطع شوطاً طويلاً، ألم نحقق مكاسب، ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معه وكيف نصده؟ فهي معلومات موجودة في جسد المجتمع وليس في العلم فقط".

وأردف:"لذلك العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً ولدينا مكاسب كبيرة لكن هل نريد أن تتضاعف الإصابات ؟! لا .. ولدينا أطفال مستبشرون وخلال أيام يبدأ لهم التطعيم، وهناك كبار سن وهناك حوامل وبعضهم متقاعس بسبب الخوف وترويج الوهم وكذلك نخاف ممن لم يستكملوا الجرعات".

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