أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 590,140 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.
"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 590,140 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 590,140 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.