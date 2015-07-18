"مرور الرياض" يقبض على سائق شاحنة عكس اتجاه السير في طريق أبو بكر

نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في طريق أبو بكر الصديق.
وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق مخالفة السائق.
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في طريق أبو بكر الصديق.
وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق مخالفة السائق.
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في طريق أبو بكر الصديق.
وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق مخالفة السائق.
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في طريق أبو بكر الصديق.
وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق مخالفة السائق.