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الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض

أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قِبل الميليشيات الحوثية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض
سبق

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قِبل الميليشيات الحوثية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:17 PM

الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض

أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قِبل الميليشيات الحوثية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

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