اختتام فعاليات تعليم صبيا في ٩ محافظات و١٢٠٠ مدرسة للبنين والبنات

ابتهاجًا بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

اختتمت إدارة تعليم صبيا فعاليات الاحتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم.



جاء ذلك عبر العديد من الجولات لقيادات تعليم صبيا، على مكاتب التعليم والمدارس في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًا، لمشاركتهم مظاهر الابتهاج بذكرى البيعة.



وأعدت مكاتب التعليم ومدارسها برامج احتفال متنوعة ابتداء من يوم الاثنين وحتى اليوم الخميس، تضمنت العديد من الفقرات والأوبريتات والقصائد الشعرية والعروض المسرحية والمرئية والمعارض والمراسم الحرة وتدشين الحوائط الإلكترونية والمسابقات والمنافسات.



ورعى محافظ هروب إبراهيم هادي الشعبي، الثلاثاء الماضي، حفل مكتب تعليم هروب بمجمع الحي الشرقي، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.



كما شارك محافظ بيش د. تريحيب بن عماش آل حفيظ، أمس الأربعاء، طلبة مدرسة مسلية المتوسطة والثانوية، فعاليات احتفائهم بالبيعة السابعة، بحضور الدكتور "الخرمي".



ونفذ مكتب تعليم صبيا، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفاء بالبيعة على مسرح المعهد العلمي بصبيا، برعاية المحافظ د. سلطان بن عجمي بن منيخر، وحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي.



وبرعاية محافظ العيدابي سفر سعد الشهراني، نظمت متوسطة العيدابي الثانية حفل البيعة السابعة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية عثمان محمد مسملي.



كما زار "المسملي" مجمع آل علي بالداير، ومتوسطة وثانوية الشقيق، وشاركهم برنامجهم الاحتفائي بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان.



وفي مكتب تعليم الريث دشن محافظ الريث فيصل ناصر بن لبدة، فعاليات احتفاء مدارس الريث بذكرى البيعة السابعة.



ونظمت فعاليات الاحتفاء بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم، برعاية محافظ الريث، وحضور نائبه حسن الناشري.



ورعى محافظ ضمد د. خفير زارع العمري، حفل مكتب تعليم ضمد بمدرسة أبي فراس الحمداني المتوسطة.



ونظم وفد من منسوبي وطلبة مكتب تعليم فيفا زيارة محافظ فيفا المهندس صالح علي القحطاني، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.



كما نظمت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها محمد الحمزي، جولة شملت مجمع العريش بمكتب تعليم صبيا، ومتوسطة وثانوية بقعة العلاج بمكتب تعليم فيفا، ومتوسطة وثانوية الدرب الأولى بمكتب تعليم الدرب، شاركت خلالها الهيئة التعليمية والطالبات برامجهم الاحتفائية بذكرى البيعة.



وأشار مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم عقيلي الحازمي، إلى أن فعاليات البيعة السابعة تنوعت ما بين إنتاج العديد من المواد والمنتجات الخاصة والأفلام والفيديوهات والتصاميم التي تعبر عن مشاعر قيادات الإدارة والطلبة والميدان التعليمي تجاه القيادة الحكيمة، وترسخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة وتبرز جهود خادم الحرمين الشريفين محلياً ودولياً، وتظهر منجزات التعليم في عهد الملك سلمان.



وأضاف "الحازمي" أن الإدارة نفذت خطة خاصة لقيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات، لمتابعة تنفيذ فعاليات البيعة السابعة بمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بمتابعة من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي، ومساعديه ومديري مكاتب التعليم.