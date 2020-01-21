32 مجموعة من الفائزين العالمين المتصدرين للمراكز الأولى يتواجدون في كأس السعودية

بإجمالي 964 مشاركاً ليوم السباق الجديد وبجوائز تبلغ 29.2 مليون دولار أمريكي

حصدت الجولة الأولى من يوم سباق كأس السعودية الذي تبلغ قيمة جوائزه 29.2 مليون دولار على مشاركات مثيرة للإعجاب، حيث شارك ما لا يقل عن 32 فائزاً من الفئة الأولى في السباق الكبير بشكل منفرد عبر ثماني جولات.

تنطلق بطولة كأس المملكة العربية السعودية في مضمار سباق الملك عبد العزيز بالرياض يوم السبت 29 فبراير، 2020، بشكل جديد ومتميز في سباقات الخيل السعودية، ومن أبرزها إنشاء أول مضمار حلبة سباق في تاريخ المملكة.

سباق كأس السعودية، الذي أعد جوائز قدرها 20 مليون دولار، حصل على لقب أغلى سباق خيل في العالم، واستحوذ بشكل كبير على اهتمام أكثر من 140 مرشحاً يمثلون أربع قارات و16 دولة وأكثر من 60 مدرباً حول العالم.

المسابقة المميزة لمسافة 1800 متر من بين 143 حصاناً تتميز بحضور الفرس Midnight Bisou الحائز على لقب ماري نايت بيسو (الولايات المتحدة الأمريكية)، والذي تم تدريبه بواسطة ستيف آسموسن، والفائز بجائزة سيجار مايل للفئة الأولى والنجم الأول لأربع دورات، ماكسموم سيكيورتي (الولايات المتحدة الأمريكية)، من تدريب جيسون سيرفيس، أيضاً وصاحب المركز الثاني بوب بافيرت لكأس بريدر الكلاسيكي دربه ماكنزي (الولايات المتحدة الأمريكية).

كما حصلت سباقات الخيل الأولى من نوعها التي تقام في المملكة العربية السعودية على قائمة مميزة بأعداد المشتركين.

تشمل قائمة المشتركين في سباق حلبة نيوم ذو الـ 2100 متر على المضمار العشبي البالغ قيمته 2.5 مليون دولار، الحصان ذو أيدان أوبراين وماجيك واند من (أيرلندا) الذي أنهى حملة أستراليا بالفوز الساحق في سباق الفئة الأولى في ماكينون ستيكس شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى زميلها أنتوني فان دايك من (أيرلندا)، الحصان الفائز بديربي إبسوم.

نجح مؤخراً الحصان بينباتل من (بريطانيا) في سباق سينجسبيل ستاكسعلى مضمار ميدان دبي. حيث قام بتدريبه سعيد بن سرور من فريق جودُلفين، وقد شارك بشكل مثير للاهتمام في كلٍ من سباق حلبة نيوم ذو الـ 2100 متر على المضمار العشبي وكذلك كأس السعودية على المسار الترابي.

يشارك أيضاً النجمة اليابانية ناساو ستيكس في سباق حلبة نيوم والحائزةعلى جائزة قوودوود، والذي تم تدريبها من قِبل ،ميتسورو هاسيدا و حالياً فينيو ماركت، المملكة المتحدة.

يتميز سباق حلبة البحر الأحمر للقدرة والتحمل التي تضم أكثر من 3000 متر بمشاركة كيو جاردنز (أيرلندا) من تدريب أوبراين الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى والرحّالة برينس أوف آرن من (بريطانيا)، والفائز بكأس ملبورن الذي يدربه تشارلي أبلبي كروس كونتر من (بريطانيا).

وفي الوقت نفسه، يتصدر سباق عبيَّه السعودي للجواد العربي ذو الـ 2000 متر على المسار الترابي بقيمة 1.9 النجم المحلي طالب الخالدية من (المملكة العربية السعودية)، حيث إنه واحد من أصل ثلاثة مشاركين تم تدريبهم من قبل المدرب السعودي سعد بن مطلق..

أثنى توم رايان مدير السباقات الدولية الاستراتيجية لدى نادي الفروسية في المملكة العربية السعودية على المستويات القوية التي قدمت من قبل المشاركين والاهتمام العالمي في يوم السباق.

وقال: "لقد كان رد فعل الدولية على كأس السعودية رائعاً". وأضاف: لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة من المشاركات التي تلقيناها، ونحن الآن نركز بشكل كامل على اليوم الأول لسباق كأس سعودية ليكون مذهلا وبالشكل الذي يرتقي إلى مستوى هذه المشاركات."

وسيتم الآن نقل الخيول المشاركة إلى الميادين، استناداً إلى التصنيفات التي تم تخصيصها من قِبل بي اتش ايه، سينيور هاند كابر، و بيل سميث.

وانضمَّ مايكل بروسر مدير سباق مضمار "نيوماركت" إلى فريق كأس السعودية للمشاركة في هذا الحدث.