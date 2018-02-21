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بالفيديو.. مد يده لتناول الطعام فتحركت السمكة في الطبق

تخيل أنك تستمتع بوجبة عشاء من طبق "سوشي" الياباني الشهير، وتمد يدك للإمساك بقطعة سوشي، فتجد الحيوان البحري الملفوف على الأرز، يتحرك في الطبق تاركا لك الأرز والدهشة وربما الصدمة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد التقط الفيديو بأحد مطاعم مدينة كيشيوادا في ولاية أوساكا جنوبي اليابان، وقام شخص يدعى "شوميزو" ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بالفيديو.. مد يده لتناول الطعام فتحركت السمكة في الطبق
سبق

تخيل أنك تستمتع بوجبة عشاء من طبق "سوشي" الياباني الشهير، وتمد يدك للإمساك بقطعة سوشي، فتجد الحيوان البحري الملفوف على الأرز، يتحرك في الطبق تاركا لك الأرز والدهشة وربما الصدمة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد التقط الفيديو بأحد مطاعم مدينة كيشيوادا في ولاية أوساكا جنوبي اليابان، وقام شخص يدعى "شوميزو" ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:38 PM

بالفيديو.. مد يده لتناول الطعام فتحركت السمكة في الطبق

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أيمن حسن - الرياض
1
6,335

تخيل أنك تستمتع بوجبة عشاء من طبق "سوشي" الياباني الشهير، وتمد يدك للإمساك بقطعة سوشي، فتجد الحيوان البحري الملفوف على الأرز، يتحرك في الطبق تاركا لك الأرز والدهشة وربما الصدمة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد التقط الفيديو بأحد مطاعم مدينة كيشيوادا في ولاية أوساكا جنوبي اليابان، وقام شخص يدعى "شوميزو" ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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