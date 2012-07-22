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تمديد تكليف الزبيدي رئيسًا لبلدية القوز

أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارًا بتمديد تكليف رئيس ‫بلدية القوز بالقنفذة المهندس عبدالله الزبيدي لمدة عامين.

وشكر "الزبيدي" أمين محافظة جدة على هذه الثقة الغالية، معرباً عن بالغ امتنانه لوكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد الزهراني، على دعمه المتواصل لكافة منسوبي البلديات، متطلعاً لتقديم ما يحقق رضا أهالي وسكان المنطقة.

ويعتبر "الزبيدي" من الكفاءات المتميزة في عمله، بالإضافة للخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال ترؤسه لعددٍ من البلديات.

"سبق" تهنئ "الزبيدي"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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تمديد تكليف الزبيدي رئيسًا لبلدية القوز
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارًا بتمديد تكليف رئيس ‫بلدية القوز بالقنفذة المهندس عبدالله الزبيدي لمدة عامين.

وشكر "الزبيدي" أمين محافظة جدة على هذه الثقة الغالية، معرباً عن بالغ امتنانه لوكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد الزهراني، على دعمه المتواصل لكافة منسوبي البلديات، متطلعاً لتقديم ما يحقق رضا أهالي وسكان المنطقة.

ويعتبر "الزبيدي" من الكفاءات المتميزة في عمله، بالإضافة للخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال ترؤسه لعددٍ من البلديات.

"سبق" تهنئ "الزبيدي"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
05:55 PM

تمديد تكليف الزبيدي رئيسًا لبلدية القوز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارًا بتمديد تكليف رئيس ‫بلدية القوز بالقنفذة المهندس عبدالله الزبيدي لمدة عامين.

وشكر "الزبيدي" أمين محافظة جدة على هذه الثقة الغالية، معرباً عن بالغ امتنانه لوكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد الزهراني، على دعمه المتواصل لكافة منسوبي البلديات، متطلعاً لتقديم ما يحقق رضا أهالي وسكان المنطقة.

ويعتبر "الزبيدي" من الكفاءات المتميزة في عمله، بالإضافة للخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال ترؤسه لعددٍ من البلديات.

"سبق" تهنئ "الزبيدي"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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