النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع قرب الشتاء.. "الزراعة" تضبط ١٢ طناً من الحطب المحلي بالقصيم

دعت للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بغرض القضاء على ظاهرة الاحتطاب

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قبل قليل، ضبطها ١٢ طناً من الحطب المحلي بمنطقة القصيم، تزامناً مع حملتها في محاربة ظاهرة الاحتطاب التي تكثر مع قرب دخول فصل الشتاء.

وكشفت الوزارة عن ضبطها ١٠ مركبات محمّلة بـ١٢ طناً من الحطب، وذلك في منطقة القصيم، وتحديداً في "الأسياح، رياض الخبراء، البطين، عنيزة، البكيرية، بريدة، عيون الجواء".

وقالت "البيئة": تأتي الجهود الحالية، استمراراً لعمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية. بالإضافة لكونها ستطبّق العقوبات المفروضة؛ وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم 8002472220، للإسهام في القضاء على ظاهرة الاحتطاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مع قرب الشتاء.. "الزراعة" تضبط ١٢ طناً من الحطب المحلي بالقصيم
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قبل قليل، ضبطها ١٢ طناً من الحطب المحلي بمنطقة القصيم، تزامناً مع حملتها في محاربة ظاهرة الاحتطاب التي تكثر مع قرب دخول فصل الشتاء.

وكشفت الوزارة عن ضبطها ١٠ مركبات محمّلة بـ١٢ طناً من الحطب، وذلك في منطقة القصيم، وتحديداً في "الأسياح، رياض الخبراء، البطين، عنيزة، البكيرية، بريدة، عيون الجواء".

وقالت "البيئة": تأتي الجهود الحالية، استمراراً لعمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية. بالإضافة لكونها ستطبّق العقوبات المفروضة؛ وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم 8002472220، للإسهام في القضاء على ظاهرة الاحتطاب.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:34 PM

مع قرب الشتاء.. "الزراعة" تضبط ١٢ طناً من الحطب المحلي بالقصيم

دعت للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بغرض القضاء على ظاهرة الاحتطاب

A A A
عمر السبيعي - القصيم
1
2,343

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قبل قليل، ضبطها ١٢ طناً من الحطب المحلي بمنطقة القصيم، تزامناً مع حملتها في محاربة ظاهرة الاحتطاب التي تكثر مع قرب دخول فصل الشتاء.

وكشفت الوزارة عن ضبطها ١٠ مركبات محمّلة بـ١٢ طناً من الحطب، وذلك في منطقة القصيم، وتحديداً في "الأسياح، رياض الخبراء، البطين، عنيزة، البكيرية، بريدة، عيون الجواء".

وقالت "البيئة": تأتي الجهود الحالية، استمراراً لعمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية. بالإضافة لكونها ستطبّق العقوبات المفروضة؛ وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم 8002472220، للإسهام في القضاء على ظاهرة الاحتطاب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,017
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,140
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,138
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,713

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة