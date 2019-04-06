"الراشد" لأطباء الأسنان العاطلين: النجاح يبدأ بعيادات خاصة.. ولن تندموا

قالت إن وزارة الصحة سمحت باشتراك أكثر من طبيب في مشروع واحد

دعت هيفاء الراشد، استشارية طب وتجميل الأسنان، أطباء الأسنان العاطلين عن العمل إلى فتح عيادات خاصة بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية.. مؤكدة أن مهنة طبيب الأسنان تعتمد على الجوانب الفنية، ويجب أن لا تتعطل حتى لا تُفقد حساسية المهنة.

وفي التفاصيل، أكدت "الراشد" أن الفرصة متاحة للأطباء، ويجب عليهم الهمة والعزم والإصرار. وسوق العمل في حاجة لمثل هذه المشاريع، وتوجد تسهيلات من وزارة الصحة لهذا بعد السماح بفتح عيادة طب أسنان بمشاركة أكثر من طبيب وطبيبة، ويجب عليهم أن لا يجعلوا هاجس الوظيفة الحكومية عثرة في طريقهم، ولو أن ذلك خيار مفضل للكثيرين إلا أنه من خلال تجربتي الخاصة أرى أن فتح العيادة الخاصة لطب الأسنان مشروع ناجح، ويسهم في خلق وظائف في مجال الصحة.

وأضافت بأن جميع من فتح عيادة خاصة ربح، وحقق الذات؛ وخير دليل على ذلك تجارب الأطباء الذين بادروا ونجحوا في إيجاد قدم لهم بسوق العمل، واستطاعوا تحقيق رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافهم من خلال المشاريع الصغيرة .

وأبدت الدكتورة الراشد استعدادها لتقديم استشارات مجانية للأطباء الراغبين بفتح عيادات طب أسنان، وقالت: إن مهنة طب الأسنان مهنة فنية، ويجب أن تحرك يدك، ويجب على طبيب الأسنان أن لا ينتظر الوظيفة.. يجب البحث عن حلول، ومنها فتح مشروع عيادة خاصة؛ حتى لا تتعرض الجوانب الفنية إلى النسيان.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لمؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان الذي دُشن برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذي تنظمه الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان، ويعقد لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مكة المكرمة.