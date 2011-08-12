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أرامكو تعلن تحقيق ربح صافٍ قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري

إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام

أعلنت شركة "أرامكو"، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الاثنين، أنها حققت ربحًا صافيًا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو": إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

ووفق "رويترز" عَزَت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يُدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وبالمقارنة؛ فقد حققت شركة "أبل" الأمريكية 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو تعلن تحقيق ربح صافٍ قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري
سبق

أعلنت شركة "أرامكو"، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الاثنين، أنها حققت ربحًا صافيًا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو": إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

ووفق "رويترز" عَزَت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يُدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وبالمقارنة؛ فقد حققت شركة "أبل" الأمريكية 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:09 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:44 AM

أرامكو تعلن تحقيق ربح صافٍ قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري

إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "أرامكو"، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الاثنين، أنها حققت ربحًا صافيًا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو": إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

ووفق "رويترز" عَزَت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يُدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وبالمقارنة؛ فقد حققت شركة "أبل" الأمريكية 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,729
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,697
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,682
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,791

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