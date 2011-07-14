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"الشؤون الإسلامية" تستقبل ضيوف الرحمن بمطبوعات إرشادية وبلغات عالمية

فيما ستقدم لهم هدية خادم الحرمين عند مغادرتهم المملكة

باشرت فرق توزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية المكلفة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أعمالها في صالات الرحلات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميقات "ذو الحليفة"، حيث تقوم في هذه المرحلة بتوزيع كتب المناسك وبعض الكتب الإرشادية على الحجاج بمختلف اللغات العالمية, إلى جانب مشاركة الدعاة في الإجابة على استفسارات الحجاج.

وأوضح مدير المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي عقب استقبال أولى رحلات الحجاج القادمة من دولة تركيا، أن فرق التوزيع بدأت مباشرة أعمالها مع بداية توافد الحجاج إلى المملكة وفق الاحتياجات وتستمر حتى اكتمال دخول الحجاج، بينما يستمر توزيع المطبوعات في الميقات حتى نهاية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، داعيًا حجاج بيت الله إلى الاستفادة من المكتبة الإلكترونية الإسلامية والمتاحة للجميع عبر موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي https://www.moia.gov.sa/Pages/default.aspx , حيث يحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة.

وأضاف المعيقلي أنه وفقًا لأهداف الوزارة واختصاصاتها المعتمدة ، وبمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يقوم المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة بالعمل على مدار الساعة في المطار والمواقيت، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل في المساجد التاريخية والميقات والمساجد الواقعة في طريق الحجاج والتأكد من تقديم أعلى معايير الجودة للخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الفرع سيقدم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحجاج بيت الله الحرام عند مغادرتهم المملكة عبر مطار المدينة المنورة وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وبأحجام مختلفة وترجمات معانيه بلغات متعددة, إضافة إلى مغلف يحوي مجموعة من الكتيبات الإرشادية القيّمة التي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وبلغات مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تستقبل ضيوف الرحمن بمطبوعات إرشادية وبلغات عالمية
سبق

باشرت فرق توزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية المكلفة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أعمالها في صالات الرحلات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميقات "ذو الحليفة"، حيث تقوم في هذه المرحلة بتوزيع كتب المناسك وبعض الكتب الإرشادية على الحجاج بمختلف اللغات العالمية, إلى جانب مشاركة الدعاة في الإجابة على استفسارات الحجاج.

وأوضح مدير المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي عقب استقبال أولى رحلات الحجاج القادمة من دولة تركيا، أن فرق التوزيع بدأت مباشرة أعمالها مع بداية توافد الحجاج إلى المملكة وفق الاحتياجات وتستمر حتى اكتمال دخول الحجاج، بينما يستمر توزيع المطبوعات في الميقات حتى نهاية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، داعيًا حجاج بيت الله إلى الاستفادة من المكتبة الإلكترونية الإسلامية والمتاحة للجميع عبر موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي https://www.moia.gov.sa/Pages/default.aspx , حيث يحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة.

وأضاف المعيقلي أنه وفقًا لأهداف الوزارة واختصاصاتها المعتمدة ، وبمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يقوم المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة بالعمل على مدار الساعة في المطار والمواقيت، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل في المساجد التاريخية والميقات والمساجد الواقعة في طريق الحجاج والتأكد من تقديم أعلى معايير الجودة للخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الفرع سيقدم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحجاج بيت الله الحرام عند مغادرتهم المملكة عبر مطار المدينة المنورة وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وبأحجام مختلفة وترجمات معانيه بلغات متعددة, إضافة إلى مغلف يحوي مجموعة من الكتيبات الإرشادية القيّمة التي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وبلغات مختلفة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
05:29 PM

"الشؤون الإسلامية" تستقبل ضيوف الرحمن بمطبوعات إرشادية وبلغات عالمية

فيما ستقدم لهم هدية خادم الحرمين عند مغادرتهم المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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باشرت فرق توزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية المكلفة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أعمالها في صالات الرحلات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وميقات "ذو الحليفة"، حيث تقوم في هذه المرحلة بتوزيع كتب المناسك وبعض الكتب الإرشادية على الحجاج بمختلف اللغات العالمية, إلى جانب مشاركة الدعاة في الإجابة على استفسارات الحجاج.

وأوضح مدير المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي عقب استقبال أولى رحلات الحجاج القادمة من دولة تركيا، أن فرق التوزيع بدأت مباشرة أعمالها مع بداية توافد الحجاج إلى المملكة وفق الاحتياجات وتستمر حتى اكتمال دخول الحجاج، بينما يستمر توزيع المطبوعات في الميقات حتى نهاية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، داعيًا حجاج بيت الله إلى الاستفادة من المكتبة الإلكترونية الإسلامية والمتاحة للجميع عبر موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي https://www.moia.gov.sa/Pages/default.aspx , حيث يحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة.

وأضاف المعيقلي أنه وفقًا لأهداف الوزارة واختصاصاتها المعتمدة ، وبمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يقوم المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة بالعمل على مدار الساعة في المطار والمواقيت، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل في المساجد التاريخية والميقات والمساجد الواقعة في طريق الحجاج والتأكد من تقديم أعلى معايير الجودة للخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الفرع سيقدم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحجاج بيت الله الحرام عند مغادرتهم المملكة عبر مطار المدينة المنورة وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وبأحجام مختلفة وترجمات معانيه بلغات متعددة, إضافة إلى مغلف يحوي مجموعة من الكتيبات الإرشادية القيّمة التي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وبلغات مختلفة.

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