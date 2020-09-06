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الجامعة الإسلامية تدرب 164 موظفاً على استخدام "بلاك بورد"

ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد

درّبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، 164 موظفاً بالمعاهد والدور، على أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني".

يأتي ذلك، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وشكر عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور رجاء المعيلي رئيس الجامعة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعو، على جهوده في دعم عمليات التعلم عن بعد، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال إن التعلم "عن بعد" أصبح ضرورة؛ نظراً للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأضاف "المعيلي" أن 164 متدرباً من منسوبي المعاهد والدور بالجامعة استفادوا من البرنامج، لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني" "بلاك بورد".

وأوضح أن المتدربين تمكنوا خلال البرنامج من التعرف على طريقة الدخول للنظام وواجهته وقائمة المقرر الدراسي، وبناء المحتوى الإلكتروني للمقرر، وإنشاء الواجب، والدخول لمنصة الفصول الافتراضية.

ولفت الدكتور "المعيلي" إلى أن المتدربين تعرفوا على استراتيجيات وأساليب التدريب المستخدمة مثل "العصف الذهني، والمناقشة والحوار، ودمج التقنية في التعليم، والعمل التعاوني، وحل المشكلات والاستقصاء".

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة الإسلامية تدرب 164 موظفاً على استخدام "بلاك بورد"
سبق

درّبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، 164 موظفاً بالمعاهد والدور، على أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني".

يأتي ذلك، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وشكر عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور رجاء المعيلي رئيس الجامعة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعو، على جهوده في دعم عمليات التعلم عن بعد، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال إن التعلم "عن بعد" أصبح ضرورة؛ نظراً للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأضاف "المعيلي" أن 164 متدرباً من منسوبي المعاهد والدور بالجامعة استفادوا من البرنامج، لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني" "بلاك بورد".

وأوضح أن المتدربين تمكنوا خلال البرنامج من التعرف على طريقة الدخول للنظام وواجهته وقائمة المقرر الدراسي، وبناء المحتوى الإلكتروني للمقرر، وإنشاء الواجب، والدخول لمنصة الفصول الافتراضية.

ولفت الدكتور "المعيلي" إلى أن المتدربين تعرفوا على استراتيجيات وأساليب التدريب المستخدمة مثل "العصف الذهني، والمناقشة والحوار، ودمج التقنية في التعليم، والعمل التعاوني، وحل المشكلات والاستقصاء".

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
04:44 PM

الجامعة الإسلامية تدرب 164 موظفاً على استخدام "بلاك بورد"

ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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درّبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، 164 موظفاً بالمعاهد والدور، على أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني".

يأتي ذلك، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وشكر عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور رجاء المعيلي رئيس الجامعة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعو، على جهوده في دعم عمليات التعلم عن بعد، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال إن التعلم "عن بعد" أصبح ضرورة؛ نظراً للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأضاف "المعيلي" أن 164 متدرباً من منسوبي المعاهد والدور بالجامعة استفادوا من البرنامج، لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "زدني" "بلاك بورد".

وأوضح أن المتدربين تمكنوا خلال البرنامج من التعرف على طريقة الدخول للنظام وواجهته وقائمة المقرر الدراسي، وبناء المحتوى الإلكتروني للمقرر، وإنشاء الواجب، والدخول لمنصة الفصول الافتراضية.

ولفت الدكتور "المعيلي" إلى أن المتدربين تعرفوا على استراتيجيات وأساليب التدريب المستخدمة مثل "العصف الذهني، والمناقشة والحوار، ودمج التقنية في التعليم، والعمل التعاوني، وحل المشكلات والاستقصاء".

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