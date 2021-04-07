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"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم السعودية تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة

"تداول" أعلنت عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية"

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها وأغلقت اليوم فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة؛ وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات وتحديداً منذ نوفمبر 2014.

وكانت قد اعلنت "تداول" اليوم عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.


وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم السعودية تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة
سبق

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها وأغلقت اليوم فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة؛ وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات وتحديداً منذ نوفمبر 2014.

وكانت قد اعلنت "تداول" اليوم عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.


وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:14 PM

للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. الأسهم السعودية تغلق مرتفعة فوق الـ 10 الاف نقطة

"تداول" أعلنت عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها وأغلقت اليوم فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة؛ وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات وتحديداً منذ نوفمبر 2014.

وكانت قد اعلنت "تداول" اليوم عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.


وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

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