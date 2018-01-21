"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة

ضباب على الحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات" ومرتفعات عسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها وشرق مرتفعات عسير، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات)، ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متربن على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد تصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.