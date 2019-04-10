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حكم مصري يدير إياب مباراة الأهلي والهلال في بطولة زايد

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، تكليف الحكم المصري جهاد جريشة بمهام إدارة مباراة الأهلي والهلال المقررة الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وتأتي المباراة ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويعاون جريشة، مواطنه تحسين أبو السادات والسوداني وليد أحمد، بالإضافة إلى الأردني أحمد يعقوب كحكم رابع، والثنائي الإماراتي عادل النقبي وحمد علي لتقنية الفيديو.

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت في 17 مارس الماضي.

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حكم مصري يدير إياب مباراة الأهلي والهلال في بطولة زايد
سبق

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، تكليف الحكم المصري جهاد جريشة بمهام إدارة مباراة الأهلي والهلال المقررة الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وتأتي المباراة ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويعاون جريشة، مواطنه تحسين أبو السادات والسوداني وليد أحمد، بالإضافة إلى الأردني أحمد يعقوب كحكم رابع، والثنائي الإماراتي عادل النقبي وحمد علي لتقنية الفيديو.

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت في 17 مارس الماضي.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:44 AM

حكم مصري يدير إياب مباراة الأهلي والهلال في بطولة زايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، تكليف الحكم المصري جهاد جريشة بمهام إدارة مباراة الأهلي والهلال المقررة الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وتأتي المباراة ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويعاون جريشة، مواطنه تحسين أبو السادات والسوداني وليد أحمد، بالإضافة إلى الأردني أحمد يعقوب كحكم رابع، والثنائي الإماراتي عادل النقبي وحمد علي لتقنية الفيديو.

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت في 17 مارس الماضي.

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