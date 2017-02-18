وأوضح خفر السواحل اليوناني أنه جرى نقل ركاب السفينة إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكباً وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا).

اندلاع حريق على متن سفينة تقلّ 237 راكباً في البحر الأيوني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-18 اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكباً وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا). وأوضح خفر السواحل اليوناني أنه جرى نقل ركاب السفينة إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 02:14 PM

اندلاع حريق على متن سفينة تقلّ 237 راكباً في البحر الأيوني خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني وبرينديزي شرق إيطاليا





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اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكباً وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا).

وأوضح خفر السواحل اليوناني أنه جرى نقل ركاب السفينة إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.