"اتحاد القدم": اقتصار المشاركة بكأس خادم الحرمين الشريفين على أندية دوري المحترفين

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي المقبل 2021-2022 على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي نظرًا لضغط روزنامة المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلًا عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

كما قرر المجلس زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لدرجتي الشباب تحت 19 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا إلى (18) فريقًا بدلًا من 16، على أن تكون الزيادة من الدرجة الأدنى.

وجاء القرار بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد السعودي إيوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات بضرورة زيادة عدد المباريات لفئتي الشباب والناشئين في الدرجة الممتازة، لتحقيق أكبر استفادة على المستوى الفني واللياقي.