النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تجهز 74 مسجدًا إضافيًّا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدًا

رفع المصاحف والكتب مؤقتًا ومنع توزيع المياه وإيقاف الحلقات والدروس وإغلاق دورات المياه

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تبوك 74 مسجداً إضافياً ، لإقامة صلاة الجمعة بدءًا من الغد الموافق 13 شوال للعام 1441هـ.

وأوضح مدير الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي أن جميع الأقسام المعنية تواصل تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.


وأضاف قائلاً: إن الجهود تتضافر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعاً ومسجداً، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي؛ حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، مشيراً إلى أن الفرع سيعمل بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.


ولتجنيب المصلين الاكتظاظ داخل المساجد أكد السبيعي أن الفرع سيعمل على فتح بعض المساجد المجاورة للجوامع لفك التزاحم في جميع محافظات المنطقة لاسيما في صلاة الجمعة مع الاستمرار عبر الفرق الرقابية والكوادر الإدارية لمتابعة كل المستجدات وتطبيق التوجيهات الواردة من الجهات المختصة.


وبيّن أن الفرع سيعمل على فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحثّ المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

ودعا الشيخ "السبيعي" جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلأت الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً النظر إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تجهز 74 مسجدًا إضافيًّا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدًا
سبق

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تبوك 74 مسجداً إضافياً ، لإقامة صلاة الجمعة بدءًا من الغد الموافق 13 شوال للعام 1441هـ.

وأوضح مدير الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي أن جميع الأقسام المعنية تواصل تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.


وأضاف قائلاً: إن الجهود تتضافر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعاً ومسجداً، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي؛ حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، مشيراً إلى أن الفرع سيعمل بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.


ولتجنيب المصلين الاكتظاظ داخل المساجد أكد السبيعي أن الفرع سيعمل على فتح بعض المساجد المجاورة للجوامع لفك التزاحم في جميع محافظات المنطقة لاسيما في صلاة الجمعة مع الاستمرار عبر الفرق الرقابية والكوادر الإدارية لمتابعة كل المستجدات وتطبيق التوجيهات الواردة من الجهات المختصة.


وبيّن أن الفرع سيعمل على فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحثّ المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

ودعا الشيخ "السبيعي" جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلأت الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً النظر إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:27 PM

تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تجهز 74 مسجدًا إضافيًّا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدًا

رفع المصاحف والكتب مؤقتًا ومنع توزيع المياه وإيقاف الحلقات والدروس وإغلاق دورات المياه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
589

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تبوك 74 مسجداً إضافياً ، لإقامة صلاة الجمعة بدءًا من الغد الموافق 13 شوال للعام 1441هـ.

وأوضح مدير الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي أن جميع الأقسام المعنية تواصل تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.


وأضاف قائلاً: إن الجهود تتضافر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعاً ومسجداً، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي؛ حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، مشيراً إلى أن الفرع سيعمل بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.


ولتجنيب المصلين الاكتظاظ داخل المساجد أكد السبيعي أن الفرع سيعمل على فتح بعض المساجد المجاورة للجوامع لفك التزاحم في جميع محافظات المنطقة لاسيما في صلاة الجمعة مع الاستمرار عبر الفرق الرقابية والكوادر الإدارية لمتابعة كل المستجدات وتطبيق التوجيهات الواردة من الجهات المختصة.


وبيّن أن الفرع سيعمل على فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحثّ المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

ودعا الشيخ "السبيعي" جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلأت الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً النظر إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة