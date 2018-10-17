النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع المدني" ينظّم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة

تستمر 3 أسابيع بمشاركة 17 متدربًا لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية

في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تنظّم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" بمعهد الدفاع المدني، لمدة ثلاثة أسابيع، يشارك بها (17) متدربًا من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، والذي يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

وأشار العميد "الشمراني" إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفِرَق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة؛ لرفع وبناء قدراتهم؛ بما يمكّنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني" ينظّم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة
سبق

في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تنظّم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" بمعهد الدفاع المدني، لمدة ثلاثة أسابيع، يشارك بها (17) متدربًا من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، والذي يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

وأشار العميد "الشمراني" إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفِرَق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة؛ لرفع وبناء قدراتهم؛ بما يمكّنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:44 AM

"الدفاع المدني" ينظّم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة

تستمر 3 أسابيع بمشاركة 17 متدربًا لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
963

في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تنظّم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" بمعهد الدفاع المدني، لمدة ثلاثة أسابيع، يشارك بها (17) متدربًا من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، والذي يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

وأشار العميد "الشمراني" إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفِرَق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة؛ لرفع وبناء قدراتهم؛ بما يمكّنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,253
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,882
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,734

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة