كورونا في العراق.. 4494 إصابة جديدة وتسجيل 30 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 803041 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14066, فيما تم تسجيل 4125 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 723286 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم بلغ 65689 مصابًا, منهم 487 يرقدون في العناية المركزة.