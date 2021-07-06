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"حريري" يؤكد: الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ

إضافة إلى تضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في الشبكة والبنى التحتية اللوجستية

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصرًا حيويًا في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة؛ لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

وأشار "حريري" إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من ستة مليارات نسمة.

وأضاف: الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مبينًا أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.

واختتم رئيس الهيئة العامة للموانئ حديثه، لافتًا إلى الدور الذي ستُسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حريري" يؤكد: الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ
سبق

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصرًا حيويًا في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة؛ لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

وأشار "حريري" إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من ستة مليارات نسمة.

وأضاف: الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مبينًا أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.

واختتم رئيس الهيئة العامة للموانئ حديثه، لافتًا إلى الدور الذي ستُسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
01:45 AM

"حريري" يؤكد: الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ

إضافة إلى تضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في الشبكة والبنى التحتية اللوجستية

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متعب البقمي - الرياض
0
1,039

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصرًا حيويًا في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة؛ لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

وأشار "حريري" إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من ستة مليارات نسمة.

وأضاف: الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مبينًا أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.

واختتم رئيس الهيئة العامة للموانئ حديثه، لافتًا إلى الدور الذي ستُسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.

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