النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن تقدم مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن بالخليج العربي

الخارجية الأمريكية: الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وتمرّ خُمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتُعَد حرية الملاحة بالمضيق أمرًا ضروريًّا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم الخميس، قالت الوزارة في بيان: "الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".

وأضافت أن الإفادة سيقدّمها مسؤولون بوزارتيْ الدفاع والخارجية، ولن يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وفي 14 يوليو اختفت ناقلة النفط من على خرائط تتبع حركة السفن؛ بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال بها مغلقًا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالًا فنية كما تزعم طهران.

كانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، بعدما اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن تقدم مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن بالخليج العربي
سبق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وتمرّ خُمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتُعَد حرية الملاحة بالمضيق أمرًا ضروريًّا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم الخميس، قالت الوزارة في بيان: "الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".

وأضافت أن الإفادة سيقدّمها مسؤولون بوزارتيْ الدفاع والخارجية، ولن يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وفي 14 يوليو اختفت ناقلة النفط من على خرائط تتبع حركة السفن؛ بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال بها مغلقًا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالًا فنية كما تزعم طهران.

كانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، بعدما اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:45 AM

واشنطن تقدم مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن بالخليج العربي

الخارجية الأمريكية: الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,633

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وتمرّ خُمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتُعَد حرية الملاحة بالمضيق أمرًا ضروريًّا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم الخميس، قالت الوزارة في بيان: "الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".

وأضافت أن الإفادة سيقدّمها مسؤولون بوزارتيْ الدفاع والخارجية، ولن يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وفي 14 يوليو اختفت ناقلة النفط من على خرائط تتبع حركة السفن؛ بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال بها مغلقًا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالًا فنية كما تزعم طهران.

كانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، بعدما اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
28,284
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,133
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,987
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,054

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة