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إطلاق "الهجانة الملكية" بالشراكة بين "نادي الإبل" و"الحرس الملكي"

"ابن حثلين": الهدف المساهمة في التعريف وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل

رفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.

جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على تأسيس الهجانة الملكية بموجب الأمر السامي الكريم رقم "49414" وتاريخ 23 -8-1441 هـ. وقال: "يحظى قطاع الإبل بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم مختلف قطاعاتها، والنهوض بها إلى آفاق بعيدة بما يعكس أهميتها وقيمتها التراثية والثقافية والمعنوية لدى السعوديين".

وأوضح فهد بن فلاح بن حثلين أن تأسيس الهجانة الملكية الذي جاء بالأمر السامي بعد مبادرة وعرض من نادي الإبل سيكون بالشراكة والتعاون بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي؛ وذلك بهدف المساهمة في التعريف، وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة، إضافة إلى ترسيخ الموروث الثقافي الخاص بالهجانة، والتعريف به.

وأشار "ابن حثلين" إلى أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله ورعاهما -، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.

من جانبه، قال رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري: "تحظى الإبل باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله-؛ كونها موروثًا عربيًّا أصيلاً؛ إذ شاركت في توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتم تأسيس الهجانة في المملكة العربية السعودية عام 1352 هـ".

وأضاف بأنه "حفاظًا على هذا الموروث التاريخي وترسيخه فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية للمساهمة في التعريف وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون المشترك بين رئاسة الحرس الملكي ونادي الإبل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس هذا الموروث التاريخي والثقافي. كما أشيد بالجهود المبذولة من قِبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على اهتمامه بالهجانة الملكية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق "الهجانة الملكية" بالشراكة بين "نادي الإبل" و"الحرس الملكي"
سبق

رفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.

جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على تأسيس الهجانة الملكية بموجب الأمر السامي الكريم رقم "49414" وتاريخ 23 -8-1441 هـ. وقال: "يحظى قطاع الإبل بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم مختلف قطاعاتها، والنهوض بها إلى آفاق بعيدة بما يعكس أهميتها وقيمتها التراثية والثقافية والمعنوية لدى السعوديين".

وأوضح فهد بن فلاح بن حثلين أن تأسيس الهجانة الملكية الذي جاء بالأمر السامي بعد مبادرة وعرض من نادي الإبل سيكون بالشراكة والتعاون بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي؛ وذلك بهدف المساهمة في التعريف، وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة، إضافة إلى ترسيخ الموروث الثقافي الخاص بالهجانة، والتعريف به.

وأشار "ابن حثلين" إلى أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله ورعاهما -، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.

من جانبه، قال رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري: "تحظى الإبل باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله-؛ كونها موروثًا عربيًّا أصيلاً؛ إذ شاركت في توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتم تأسيس الهجانة في المملكة العربية السعودية عام 1352 هـ".

وأضاف بأنه "حفاظًا على هذا الموروث التاريخي وترسيخه فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية للمساهمة في التعريف وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون المشترك بين رئاسة الحرس الملكي ونادي الإبل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس هذا الموروث التاريخي والثقافي. كما أشيد بالجهود المبذولة من قِبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على اهتمامه بالهجانة الملكية".

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:04 PM

إطلاق "الهجانة الملكية" بالشراكة بين "نادي الإبل" و"الحرس الملكي"

"ابن حثلين": الهدف المساهمة في التعريف وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل

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نافل السبيعي - الرياض
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رفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.

جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على تأسيس الهجانة الملكية بموجب الأمر السامي الكريم رقم "49414" وتاريخ 23 -8-1441 هـ. وقال: "يحظى قطاع الإبل بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعم مختلف قطاعاتها، والنهوض بها إلى آفاق بعيدة بما يعكس أهميتها وقيمتها التراثية والثقافية والمعنوية لدى السعوديين".

وأوضح فهد بن فلاح بن حثلين أن تأسيس الهجانة الملكية الذي جاء بالأمر السامي بعد مبادرة وعرض من نادي الإبل سيكون بالشراكة والتعاون بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي؛ وذلك بهدف المساهمة في التعريف، وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة، إضافة إلى ترسيخ الموروث الثقافي الخاص بالهجانة، والتعريف به.

وأشار "ابن حثلين" إلى أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله ورعاهما -، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.

من جانبه، قال رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري: "تحظى الإبل باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله-؛ كونها موروثًا عربيًّا أصيلاً؛ إذ شاركت في توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتم تأسيس الهجانة في المملكة العربية السعودية عام 1352 هـ".

وأضاف بأنه "حفاظًا على هذا الموروث التاريخي وترسيخه فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية للمساهمة في التعريف وتعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل من خلال المشاركات المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون المشترك بين رئاسة الحرس الملكي ونادي الإبل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس هذا الموروث التاريخي والثقافي. كما أشيد بالجهود المبذولة من قِبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على اهتمامه بالهجانة الملكية".

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