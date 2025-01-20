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أمير القصيم لأمين البلديات: أزيلوا لقب "الوجيه" وتحرّوا الدقة قبل التسمية

في خطاب وُجّه لأمين المنطقة قبل أكثر من أسبوع

حسم أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل الجدل الدائر حول مسميات بعض الشوارع والطرق في بريدة وبعض محافظات القصيم.

جاء ذلك عبر خطاب وجّهه لأمين القصيم قبل أكثر من أسبوع طالب فيه بسرعة معالجة الأخطاء وتحري الدقة قبل التسمية والرفع له قبل ذلك، حتى تفاعلت أمانة المنطقة بعدها، وقامت بتبديل اللوحات وإزالة المسميات.

وتضمّن الخطاب الذي رفعه الأمير بتاريخ ١٧ من الشهر الجاري: "نظراً لما وردنا مؤخراً من ملاحظات كثيرة على بعض تسميات الطرق والشوارع لأهالي المنطقة، ومدينة بريدة بصفة خاصة، وما انتشر أخيراً من تعليقات ساخرة عن لقب (وجيه) أو غيره من المسميات التي تثير استياء غالبية أهالي المنطقة، كما أن مثل هذه الألقاب تؤثر على المجتمع ووحدة الصف".

وأضاف: "لذا نرغب منكم إزالة كلمة (وجيه) أو الألقاب غير المناسبة بصفة عاجلة، وتحري الدقة من لجنة تسمية الشوارع فيمن يستحق التسميات لتلك الطرق والشوارع والعرض لنا قبل التسمية للتوجيه".

أمير القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم لأمين البلديات: أزيلوا لقب "الوجيه" وتحرّوا الدقة قبل التسمية
سبق

حسم أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل الجدل الدائر حول مسميات بعض الشوارع والطرق في بريدة وبعض محافظات القصيم.

جاء ذلك عبر خطاب وجّهه لأمين القصيم قبل أكثر من أسبوع طالب فيه بسرعة معالجة الأخطاء وتحري الدقة قبل التسمية والرفع له قبل ذلك، حتى تفاعلت أمانة المنطقة بعدها، وقامت بتبديل اللوحات وإزالة المسميات.

وتضمّن الخطاب الذي رفعه الأمير بتاريخ ١٧ من الشهر الجاري: "نظراً لما وردنا مؤخراً من ملاحظات كثيرة على بعض تسميات الطرق والشوارع لأهالي المنطقة، ومدينة بريدة بصفة خاصة، وما انتشر أخيراً من تعليقات ساخرة عن لقب (وجيه) أو غيره من المسميات التي تثير استياء غالبية أهالي المنطقة، كما أن مثل هذه الألقاب تؤثر على المجتمع ووحدة الصف".

وأضاف: "لذا نرغب منكم إزالة كلمة (وجيه) أو الألقاب غير المناسبة بصفة عاجلة، وتحري الدقة من لجنة تسمية الشوارع فيمن يستحق التسميات لتلك الطرق والشوارع والعرض لنا قبل التسمية للتوجيه".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:51 PM

أمير القصيم لأمين البلديات: أزيلوا لقب "الوجيه" وتحرّوا الدقة قبل التسمية

في خطاب وُجّه لأمين المنطقة قبل أكثر من أسبوع

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بدر العتيبي - القصيم
0
2,048

حسم أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل الجدل الدائر حول مسميات بعض الشوارع والطرق في بريدة وبعض محافظات القصيم.

جاء ذلك عبر خطاب وجّهه لأمين القصيم قبل أكثر من أسبوع طالب فيه بسرعة معالجة الأخطاء وتحري الدقة قبل التسمية والرفع له قبل ذلك، حتى تفاعلت أمانة المنطقة بعدها، وقامت بتبديل اللوحات وإزالة المسميات.

وتضمّن الخطاب الذي رفعه الأمير بتاريخ ١٧ من الشهر الجاري: "نظراً لما وردنا مؤخراً من ملاحظات كثيرة على بعض تسميات الطرق والشوارع لأهالي المنطقة، ومدينة بريدة بصفة خاصة، وما انتشر أخيراً من تعليقات ساخرة عن لقب (وجيه) أو غيره من المسميات التي تثير استياء غالبية أهالي المنطقة، كما أن مثل هذه الألقاب تؤثر على المجتمع ووحدة الصف".

وأضاف: "لذا نرغب منكم إزالة كلمة (وجيه) أو الألقاب غير المناسبة بصفة عاجلة، وتحري الدقة من لجنة تسمية الشوارع فيمن يستحق التسميات لتلك الطرق والشوارع والعرض لنا قبل التسمية للتوجيه".

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