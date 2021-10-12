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شاهد.. تحطم طائرة في منطقة سكنية بـ "كاليفورنيا الأمريكية"

سقطت على مبانٍ قرب مدرسة مما أدى إلى اندلاع حريق

أفادت قناة "إن بي سي" نقلاً عن السلطات المحلية بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتفصيلاً، أشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبانٍ، مما أدى إلى اندلاع حريق، وفق روسيا اليوم.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، فيما أكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة في منطقة سقوط الطائرة.

وذكر التقرير أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت.

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شاهد.. تحطم طائرة في منطقة سكنية بـ "كاليفورنيا الأمريكية"
سبق

أفادت قناة "إن بي سي" نقلاً عن السلطات المحلية بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتفصيلاً، أشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبانٍ، مما أدى إلى اندلاع حريق، وفق روسيا اليوم.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، فيما أكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة في منطقة سقوط الطائرة.

وذكر التقرير أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
12:53 AM

شاهد.. تحطم طائرة في منطقة سكنية بـ "كاليفورنيا الأمريكية"

سقطت على مبانٍ قرب مدرسة مما أدى إلى اندلاع حريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت قناة "إن بي سي" نقلاً عن السلطات المحلية بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتفصيلاً، أشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبانٍ، مما أدى إلى اندلاع حريق، وفق روسيا اليوم.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، فيما أكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة في منطقة سقوط الطائرة.

وذكر التقرير أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت.

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