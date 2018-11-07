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سُرق أثناء الغزو.. العراق يسلّم الكويت أرشيف الإذاعة والتلفزيون

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستُسلم الكويت، الأسبوع المقبل، أرشيف الإذاعة والتلفزيون الكويتي، المسروق خلال الغزو العراقي عام 1990؛ وذلك في إطار التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فقد ذكر بيان للخارجية العراقية، وُزع اليوم الثلاثاء، أن وكيل الوزارة حازم اليوسفي أبلغ السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، بأن العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية.

ونقل البيان عن اليوسفي قوله إن تسليم الأرشيف يأتي في إطار حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات وبمختلف أوجهها؛ وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية، وحل كل المشاكل العالقة؛ ومنها موضوع تسليم الأرشيف الكويتي.

وبيّن اليوسفي "أنه بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية، والتزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص وآخرها القرار رقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالأرشيف والمحفوظات الكويتية؛ فقد وجّه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية إلى الجانب الكويتي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن تسليم الأرشيف سيكون بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة؛ كمراقب لهذا الحدث.

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سُرق أثناء الغزو.. العراق يسلّم الكويت أرشيف الإذاعة والتلفزيون
سبق

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستُسلم الكويت، الأسبوع المقبل، أرشيف الإذاعة والتلفزيون الكويتي، المسروق خلال الغزو العراقي عام 1990؛ وذلك في إطار التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فقد ذكر بيان للخارجية العراقية، وُزع اليوم الثلاثاء، أن وكيل الوزارة حازم اليوسفي أبلغ السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، بأن العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية.

ونقل البيان عن اليوسفي قوله إن تسليم الأرشيف يأتي في إطار حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات وبمختلف أوجهها؛ وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية، وحل كل المشاكل العالقة؛ ومنها موضوع تسليم الأرشيف الكويتي.

وبيّن اليوسفي "أنه بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية، والتزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص وآخرها القرار رقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالأرشيف والمحفوظات الكويتية؛ فقد وجّه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية إلى الجانب الكويتي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن تسليم الأرشيف سيكون بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة؛ كمراقب لهذا الحدث.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:20 AM

سُرق أثناء الغزو.. العراق يسلّم الكويت أرشيف الإذاعة والتلفزيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستُسلم الكويت، الأسبوع المقبل، أرشيف الإذاعة والتلفزيون الكويتي، المسروق خلال الغزو العراقي عام 1990؛ وذلك في إطار التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فقد ذكر بيان للخارجية العراقية، وُزع اليوم الثلاثاء، أن وكيل الوزارة حازم اليوسفي أبلغ السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، بأن العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية.

ونقل البيان عن اليوسفي قوله إن تسليم الأرشيف يأتي في إطار حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات وبمختلف أوجهها؛ وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية، وحل كل المشاكل العالقة؛ ومنها موضوع تسليم الأرشيف الكويتي.

وبيّن اليوسفي "أنه بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية، والتزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص وآخرها القرار رقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالأرشيف والمحفوظات الكويتية؛ فقد وجّه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية إلى الجانب الكويتي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن تسليم الأرشيف سيكون بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة؛ كمراقب لهذا الحدث.

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