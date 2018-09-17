النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة" تستعيد قطعة أثرية من فرنسا.. "جاك" أخذها من تبوك قبل 40 عامًا

لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، شكره لجاك بورلاتس (فرنسي)؛ لتعاونه مع الهيئة في إعادة قطعة أثرية وطنية عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية؛ مؤكدًا أن هذه البادرة من السيد جاك؛ تعكس وعيه بأهمية إعادة الآثار إلى موطنها والمحافظة عليها في متاحف المملكة.
وقد استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، القطعةَ الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.
بدوره، أشاد نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف "رستم الكبيسي"، بتعاون "جاك بورلاتس" بإعادة هذه القطعة الأثرية التي تنتمي لحضارات شمال غرب المملكة؛ مثنيًا على تعاونه الراقي.
وأشار إلى أن استعادة هذه القطعة الأثرية الهامة تُضاف لإنجازات الهيئة في مجال استعادة القطع الأثرية الوطنية من داخل المملكة وخارجها، والتي بلغ عددها حوالى (54) ألف قطعة أثرية وطنية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل وحماية الآثار بالقطاع الدكتور نايف القنور، أن جهود استعادة الآثار وحمايتها مستمرة؛ إيقانًا بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للمملكة؛ مشيرًا إلى أن السيد "جاك" سيضاف اسمه ضمن المكرّمين لمُعيدي القطع الأثرية الوطنية في إحدى مناسبات الهيئة؛ نظرًا لمبادرته بإعادة القطعة الأثرية الوطنية، وتقديرًا لتعاونه مع الهيئة في مجال الآثار.
وتعتبر هذه القطعة الأثرية الوطنية ضمن القطع المستهدفة بالاستعادة من خارج المملكة؛ حيث تم نقلها إلى فرنسا من قِبَل "جاك بورلاتس" الذي كان يعمل بالمملكة في سبعينيات القرن الماضي، وهي عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية.
وذكر "جاك" أن النقش كان بحوزته منذ أربعين عامًا عندما كان في مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أنه كانت هناك شركات تعمل بالموقع تقوم بقص وإزالة الأحجار الموجودة من أماكنها، وخشي على القطعة الأثرية من التلف، وإيمانًا بقيمتها قام بأخذها بِنِيّة إعادتها للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياحة" تستعيد قطعة أثرية من فرنسا.. "جاك" أخذها من تبوك قبل 40 عامًا
سبق

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، شكره لجاك بورلاتس (فرنسي)؛ لتعاونه مع الهيئة في إعادة قطعة أثرية وطنية عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية؛ مؤكدًا أن هذه البادرة من السيد جاك؛ تعكس وعيه بأهمية إعادة الآثار إلى موطنها والمحافظة عليها في متاحف المملكة.
وقد استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، القطعةَ الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.
بدوره، أشاد نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف "رستم الكبيسي"، بتعاون "جاك بورلاتس" بإعادة هذه القطعة الأثرية التي تنتمي لحضارات شمال غرب المملكة؛ مثنيًا على تعاونه الراقي.
وأشار إلى أن استعادة هذه القطعة الأثرية الهامة تُضاف لإنجازات الهيئة في مجال استعادة القطع الأثرية الوطنية من داخل المملكة وخارجها، والتي بلغ عددها حوالى (54) ألف قطعة أثرية وطنية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل وحماية الآثار بالقطاع الدكتور نايف القنور، أن جهود استعادة الآثار وحمايتها مستمرة؛ إيقانًا بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للمملكة؛ مشيرًا إلى أن السيد "جاك" سيضاف اسمه ضمن المكرّمين لمُعيدي القطع الأثرية الوطنية في إحدى مناسبات الهيئة؛ نظرًا لمبادرته بإعادة القطعة الأثرية الوطنية، وتقديرًا لتعاونه مع الهيئة في مجال الآثار.
وتعتبر هذه القطعة الأثرية الوطنية ضمن القطع المستهدفة بالاستعادة من خارج المملكة؛ حيث تم نقلها إلى فرنسا من قِبَل "جاك بورلاتس" الذي كان يعمل بالمملكة في سبعينيات القرن الماضي، وهي عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية.
وذكر "جاك" أن النقش كان بحوزته منذ أربعين عامًا عندما كان في مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أنه كانت هناك شركات تعمل بالموقع تقوم بقص وإزالة الأحجار الموجودة من أماكنها، وخشي على القطعة الأثرية من التلف، وإيمانًا بقيمتها قام بأخذها بِنِيّة إعادتها للمملكة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
01:05 PM

"السياحة" تستعيد قطعة أثرية من فرنسا.. "جاك" أخذها من تبوك قبل 40 عامًا

لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
2
4,321

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، شكره لجاك بورلاتس (فرنسي)؛ لتعاونه مع الهيئة في إعادة قطعة أثرية وطنية عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية؛ مؤكدًا أن هذه البادرة من السيد جاك؛ تعكس وعيه بأهمية إعادة الآثار إلى موطنها والمحافظة عليها في متاحف المملكة.
وقد استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، القطعةَ الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.
بدوره، أشاد نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف "رستم الكبيسي"، بتعاون "جاك بورلاتس" بإعادة هذه القطعة الأثرية التي تنتمي لحضارات شمال غرب المملكة؛ مثنيًا على تعاونه الراقي.
وأشار إلى أن استعادة هذه القطعة الأثرية الهامة تُضاف لإنجازات الهيئة في مجال استعادة القطع الأثرية الوطنية من داخل المملكة وخارجها، والتي بلغ عددها حوالى (54) ألف قطعة أثرية وطنية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل وحماية الآثار بالقطاع الدكتور نايف القنور، أن جهود استعادة الآثار وحمايتها مستمرة؛ إيقانًا بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للمملكة؛ مشيرًا إلى أن السيد "جاك" سيضاف اسمه ضمن المكرّمين لمُعيدي القطع الأثرية الوطنية في إحدى مناسبات الهيئة؛ نظرًا لمبادرته بإعادة القطعة الأثرية الوطنية، وتقديرًا لتعاونه مع الهيئة في مجال الآثار.
وتعتبر هذه القطعة الأثرية الوطنية ضمن القطع المستهدفة بالاستعادة من خارج المملكة؛ حيث تم نقلها إلى فرنسا من قِبَل "جاك بورلاتس" الذي كان يعمل بالمملكة في سبعينيات القرن الماضي، وهي عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية.
وذكر "جاك" أن النقش كان بحوزته منذ أربعين عامًا عندما كان في مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أنه كانت هناك شركات تعمل بالموقع تقوم بقص وإزالة الأحجار الموجودة من أماكنها، وخشي على القطعة الأثرية من التلف، وإيمانًا بقيمتها قام بأخذها بِنِيّة إعادتها للمملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,909
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,851
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,391

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة