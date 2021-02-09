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إلى أجل غير مسمى.. تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال بمكة

المسعودي لـ"سبق": بناءً على توجيهات "الصحة" الاحترازية

كشف المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، عن صدور توجيهات بتأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان مقررًا لها الأسبوع المقبل.

وقال "المسعودي" في تصريح لـ"سبق": "بناءً على توجيهات الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة؛ تم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حاليًا"، وأكد "المسعودي" أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول إمكانية تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال في مكة المكرمة نظرًا للإجراءات الاحترازية، التي كان مقررًا لها أن تنطلق الأسبوع المقبل.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلى أجل غير مسمى.. تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال بمكة
سبق

كشف المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، عن صدور توجيهات بتأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان مقررًا لها الأسبوع المقبل.

وقال "المسعودي" في تصريح لـ"سبق": "بناءً على توجيهات الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة؛ تم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حاليًا"، وأكد "المسعودي" أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول إمكانية تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال في مكة المكرمة نظرًا للإجراءات الاحترازية، التي كان مقررًا لها أن تنطلق الأسبوع المقبل.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:02 AM

إلى أجل غير مسمى.. تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال بمكة

المسعودي لـ"سبق": بناءً على توجيهات "الصحة" الاحترازية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، عن صدور توجيهات بتأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان مقررًا لها الأسبوع المقبل.

وقال "المسعودي" في تصريح لـ"سبق": "بناءً على توجيهات الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة؛ تم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حاليًا"، وأكد "المسعودي" أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول إمكانية تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال في مكة المكرمة نظرًا للإجراءات الاحترازية، التي كان مقررًا لها أن تنطلق الأسبوع المقبل.

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