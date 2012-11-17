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تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه

طرح تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا لتطبيقاته؛ لإصلاح مشكلة أزعجت عددًا كبيرًا من مستخدمين.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي تويتر من وجود مشكلة اختفاء التغريدات فجأة أثناء قراءتها؛ مما أصابهم بالانزعاج.

لكن تويتر أعلنت عبر حساب الدعم الخاص بها، طرحها تحديثًا لتطبيقاتها يمكنه الاحتفاظ بالتغريدات، لحين رغبة المستخدم في تحديث شريط الأخبار الخاص به.

كما يعمل تحديث تويتر على إبقاء التغريدات التي وقفتَ عليها ولم تُكمل قراءتها، لحين تمريرك إلى الأسفل أو الأعلى وإنهائك قراءة التغريدة.

وذكرت شركة "تويتر" أن التحديث تم طرحه أولًا على إصدار الويب، وسيتم طرحه على إصداريْ "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه
سبق

طرح تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا لتطبيقاته؛ لإصلاح مشكلة أزعجت عددًا كبيرًا من مستخدمين.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي تويتر من وجود مشكلة اختفاء التغريدات فجأة أثناء قراءتها؛ مما أصابهم بالانزعاج.

لكن تويتر أعلنت عبر حساب الدعم الخاص بها، طرحها تحديثًا لتطبيقاتها يمكنه الاحتفاظ بالتغريدات، لحين رغبة المستخدم في تحديث شريط الأخبار الخاص به.

كما يعمل تحديث تويتر على إبقاء التغريدات التي وقفتَ عليها ولم تُكمل قراءتها، لحين تمريرك إلى الأسفل أو الأعلى وإنهائك قراءة التغريدة.

وذكرت شركة "تويتر" أن التحديث تم طرحه أولًا على إصدار الويب، وسيتم طرحه على إصداريْ "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:11 AM

تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرح تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا لتطبيقاته؛ لإصلاح مشكلة أزعجت عددًا كبيرًا من مستخدمين.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي تويتر من وجود مشكلة اختفاء التغريدات فجأة أثناء قراءتها؛ مما أصابهم بالانزعاج.

لكن تويتر أعلنت عبر حساب الدعم الخاص بها، طرحها تحديثًا لتطبيقاتها يمكنه الاحتفاظ بالتغريدات، لحين رغبة المستخدم في تحديث شريط الأخبار الخاص به.

كما يعمل تحديث تويتر على إبقاء التغريدات التي وقفتَ عليها ولم تُكمل قراءتها، لحين تمريرك إلى الأسفل أو الأعلى وإنهائك قراءة التغريدة.

وذكرت شركة "تويتر" أن التحديث تم طرحه أولًا على إصدار الويب، وسيتم طرحه على إصداريْ "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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